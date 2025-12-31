雲林雙屍肇逃案「暫時」破案 甘蔗貨車司機落網 仍有神祕「第一撞」待釐清

甘蔗車林姓司機涉嫌肇事逃逸，貨車行車記錄器拍到兩名死者。讀者提供

雲林縣台19線元長段昨（30日）清晨發生離奇二死車禍，虎尾警方根據沿線監視器過濾上百輛車次，昨晚在虎尾鎮拘提涉嫌肇事逃逸的林姓甘蔗貨車司機。貨車司機辯稱沒有注意是否輾過兩人，但警方從貨車的行車記錄器確認犯行。檢警先依過失致死及肇事逃逸罪移送林男，並強調不排除有其他車輛涉及第一波撞擊，將持續追查隱藏肇事者。

雲林縣台19線元長段的離奇死亡車禍，65歲單車騎士李姓男子及46歲機車騎士李姓女子，短短8分鐘內陸續於同一地點遇難，兩人肢體破碎、內臟外露，慘不忍睹。警方調閱周邊監視器及行車記錄器，鎖定一名林姓貨車司機。

經雲林地檢署檢察官黃書晴指揮，昨晚拘提甘蔗貨車司機林男到案。初步調查，林男行經該路段時，疑未注意車前狀況，直接輾過已倒臥在地的兩名騎士，卻未下車查看便離去，貨車的行車記錄器也明確拍下，全案依過失致死及肇事逃逸罪送辦。

即便林男到案，檢警仍不敢斷言他就是唯一肇事者。監視器顯示李男比李女早約8分鐘抵達事故現場，偵查重點在於釐清「林男輾過兩人時，他們是否已經死亡？」。

警方初步推測，李姓男子可能先遭另一部不明車輛撞擊彈飛，隨後經過的李女見狀，停車趨前準備協助時，才與男子一同被後方的林男或其他「第三方車輛」接連輾過。由於李女的機車車尾完好，僅車頭受損，顯示她並非被後車直接追撞，這讓「救人反遇難」的連鎖悲劇假說可能性大幅提高。

這場無情車禍毀掉兩個平凡卻勤懇的家庭。46歲李女是從北部嫁到元長的媳婦，與丈夫、孩子同住，是鄰里眼中的好妻子。她每天清晨固定騎車前往北港餐飲店備貨上班，離家僅10分鐘就遇上死劫，家屬悲慟到一度無法辨認其變形的遺體。

另一名65歲死者李男是褒忠鄉的獨居長者，平時自食其力，靠著撿拾廢銅鐵維生，那輛被撞飛30公尺遠的腳踏車，是他每天賴以為生的工具，不料卻在清晨收集物資的途中斷魂。

