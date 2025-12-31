雲林雙屍肇逃甘蔗車司機落網！警追「神祕第1撞」

雲林台19線元長段昨（30）日清晨5點多發生2死車禍，警方循線找到第一台輾過兩名死者的甘蔗車。（圖／東森新聞）





雲林台19線元長段昨（30）日清晨5點多，發生2死車禍，騎單車的65歲李姓男子以及47歲李姓女騎士，疑似先發生碰撞倒地，因為天色昏暗，慘遭後方的甘蔗車輾過，林姓男子明知撞到人，卻沒停下、肇事逃逸，回家後還將手機關機，警方15小時內將他拘提到案，但究竟第一撞如何發生，後續又有幾部車陸續輾過2名死者，檢警法醫31日下午已相驗遺體，正全力追查。

行車紀錄器錄下「砰」的巨響，車輛疑似撞到東西，駕駛還驚呼一聲。有兩個人一左一右倒在路上，當時清晨天色昏暗，駕駛疑似沒看見直接輾過，左邊另一台休旅車，似乎也發現了，停等紅燈時還超過停止線，似乎在猶豫要不要處理。但綠燈一亮，兩台車往前開沒回頭，被輾過的1男1女，傷勢嚴重當場死亡。

警方調查30日清晨發生在雲林元長鄉的2死車禍，因為車禍現場沒監視器，警方擴大追查，才找出這輛甘蔗車是第一輛輾過2人的車，駕駛是60歲林姓男子，他輾過兩人肇逃回家後還關機，警方在當天晚上8點多，將他拘提到案。

檢警法醫及家屬為了釐清案情，31日下午來到殯儀館相驗，法醫足足相驗超過2個半小時才離開現場，家屬看到親人殘破的遺體悲痛到無法受訪。警方初步判斷，騎單車的李姓男子與騎機車的李姓女子，相差8分鐘出現在事故地點，疑似先發生碰撞雙雙倒地，相距只有10米。

開甘蔗車要送貨的60歲林姓男子，疑似天暗沒看見，明知輾過卻肇逃，害兩人又遭後方多部車陸續輾過。

雲林地檢署主任檢察官朱啓仁：「該名林姓嫌犯行經該路段的時候，2名被害人已經倒地，所以本件實際的肇事原因，尚待後續調查。」

目前檢警確認，甘蔗車是第一部輾過2人的車，但神秘第一撞到底是怎麼發生的，後來又有幾台車陸續輾過？車禍變成懸案，未解的謎團，檢警都還要再擴大追查。

