雲林雙屍車禍關鍵畫面！甘蔗車「第一視角」曝光…連輾2人後肇逃

記者吳泊萱／雲林報導

雲林台19線雙屍車禍，關鍵行車紀錄器畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

雲林台19線元長路段，昨日（30日）清晨5時許發生2死重大車禍，一名60多歲李姓單車伯疑似與40多歲李姓女騎士發生碰撞，兩人雙雙倒地後，遭後方由林男駕駛的甘蔗貨車輾過，但林男肇事後沒有停車，反而逃離現場，導致2人遺體又遭路過車輛輾壓，屍塊散落一地，等警消到場時，2人遺體已支離破碎，其中李男更是面目全非，一度無法辨識身分。

林男駕駛甘蔗貨車行經事故路段時，單車伯與女騎士已倒臥在車道上，遭林男貨車輾過。（圖／翻攝畫面）

由於甘蔗貨車駕駛林男肇事逃逸，檢警調閱監視器循線追查，在昨日（30日）晚間拘提林男到案，並查扣貨車上的行車紀錄器。經檢視畫面發現，林男於清晨開空車外出，準備前往甘蔗園載甘蔗，行經台19線元長段時，疑似沒注意李男與李女倒臥在車道上，直接輾過二人，當時車輛還出現劇烈顛簸，但林男沒有停車，而是直接開走。

雲林台19線元長段發生死亡車禍，2名騎士遭撞輾壓慘死。（圖／翻攝Threads）

檢警認為當時車輛劇烈顛簸，林男一定知道壓到東西，但林男沒有下車查看，還停在下一個路口等紅燈，直到綠燈起步才離開，全案將朝過失致死罪及肇事逃逸罪偵辦。

雲林地檢署指出，透過行車紀錄器畫面可確認林男駕駛的甘蔗貨車並非撞擊主因，研判可能是單車伯李男先與李姓女騎士發生碰撞，二人雙雙倒地，才引發後續憾事，詳細撞擊原因仍有待調查釐清。

