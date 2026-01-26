雲林雙B計畫 照亮近6百弱勢

雲林縣政府自112年起展開「雙B計畫」，透過社政、戶政、警政、衛政、消防、教育體系及村里長、村里幹事等通力合作，主動發掘三餐不繼、住屋無法防風遮雨的家庭，持續更新名冊與協助內容。針對用餐困難者，結合長青食堂、實物銀行等資源，解決近600位民眾的基本餐食需求；住屋方面，結構嚴重損壞者亦協助拆除重建，讓民眾重拾安全與尊嚴。

「雙B住屋修繕計畫」整合縣府勞動暨青年發展處、社會處及台灣希望義工團、台灣寶島行善義工團等民間團體力量，迄今已完成181件修繕案件，整體進度達8成。

例如口湖鄉楊先生的住處年久失修，屋頂及牆面都有破損，每遇大雨便嚴重漏水，影響日常起居與居住安全；陳先生的居所則是廚房及廁所屋頂老舊滲水，生活諸多不便。透過村長的通報與縣府社會處協調，修繕屋況、改善漏水與粉刷牆壁，公部門與志願團體共同合作，兩位鄉親的生活環境獲得改善。

自113年11月起雲林縣政府攜手伊甸基金會推動針對老舊、破損且影響基本生活安全之住宅進行修繕，伊甸基金會「羅賴把活力工程」培訓40位在地修繕志工，以「在地需求、在地志工」的快速連結模式，為服務對象打造安全的家，成就這項有溫度的行動。

我始終相信，單一力量或許有限，但是眾志成城，只要集合社會各界資源，就能為雲林、也為台灣撒下名為希望的種子。除了伊甸基金會、台灣希望義工團與台灣寶島行善義工團等民間力量外，各層級公部門更不遺餘力為人民打造幸福生活而努力。