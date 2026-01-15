雲林雞舍遭竊數百隻土雞 警逮4賊1人遭羈押

埋伏的員警看時機成熟，攔截一部銀色休旅車，一打開車門，裡頭塑膠桶內裝的都是偷來的雞隻。嫌犯不斷否認，還表示這些雞全是他買來的，但警方早就透過監視器掌握相關犯案證據。

雲林大埤從去年底開始，就接連發生多起雞舍遭竊，嫌犯破壞鐵絲網後隨即進到雞舍偷走雞隻，數量估計數幾百隻，讓農民損失慘重。檢方偵訊後認定涉及加重竊盜罪，其中一名詹姓嫌犯遭到羈押。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，「本件雞隻是由被告等4人予以宰殺之後，再販售給傳統市場攤販進行販售 。」

而彰化田中的芭樂，價格也從去年11月後就一路漲，也遭宵小覬覦。芭樂農表示，去年11月至今，至少有5件芭樂園遭竊，警方目前已破獲3件。果農自己組成巡守隊，警方也加強巡邏。

彰化田中分局偵查隊分隊長劉嘉濱說：「芭樂遭竊案，本分局獲報後非常重視，第一時間已組成專案小組，並調閱監視器積極偵辦中 。」

實際來到市場，芭樂一台斤市價約在75至95元間，價格已經上漲2到3成，而土雞目前也約在一台斤60至70元左右，漲幅也約2成。

台中芭樂攤商認為，「所以說它成長緩慢來講，它的產量並沒有那麼多，所以造成市場價格有波動。」

台中土雞攤商表示，「上漲一定的呀，因為牠會比較懶、長得比較慢，然後也很少活動，雞也會怕冷呀 。」

攤商表示，年節將近需求量增加，但產量和需求無法平衡，因此價格上漲。民眾認為，價格還在合理範圍，該買的還是會買。

