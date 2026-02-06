雲林離奇死亡車禍！男高速追撞違停小貨車…「機車嵌後車斗」慘死畫面曝

記者吳泊萱／雲林報導

雲林口湖鄉發生死亡車禍，騎士自撞違停小貨車，傷重死亡。（圖／翻攝自Threads @Cheng Syuan Lee）

雲林縣口湖鄉發生死亡車禍，4日晚間7時許，一名68歲李姓男子騎機車行經光明路時，因不明原因高速追撞違停在路邊的小貨車，猛烈撞擊導致李男傷重死亡。離譜的是，違停的貨車司機吳男在事後竟想甩鍋，一度謊稱李男是為了閃避路上迴轉車輛才出車禍，遭另一名司機公布事發影片打臉，詳細事故發生原因仍有待警方調查釐清。

雲林口湖鄉發生死亡車禍，騎士自撞違停小貨車，傷重死亡。（圖／翻攝自Threads @Cheng Syuan Lee）

住家監視器拍下，4日晚間7時許，一輛藍色小貨車違停在光明路上，後方一名李姓男子（68歲）騎機車路過，因不明原因高速撞上貨車左後方，猛烈撞擊導致李男重摔倒地，機車嵌進後車斗，現場一片狼藉。

雲林口湖鄉發生死亡車禍，騎士自撞違停小貨車，傷重死亡。（圖／翻攝自Threads @Cheng Syuan Lee）

碰撞的巨大聲響嚇得附近住戶外出查看，發現出車禍後，立刻幫忙報警，但李男因傷勢嚴重，在送醫前已明顯死亡。

事發當下，正好有名熱心的貨車司機路過現場，目睹撞擊瞬間，司機立刻迴轉停在後方保護傷者，怎料違停的吳姓司機竟在筆錄時，指稱是熱心司機迴轉，害騎士李男出車禍。

違停司機辯稱是騎士是為了閃避迴轉車輛才自撞，遭後方司機公布行車紀錄器打臉。（圖／翻攝自Threads @Cheng Syuan Lee）

熱心司機氣得在社群平台公布行車紀錄器畫面及撞擊監視器，怒轟吳姓司機潑髒水，還好自己有行車紀錄器自證清白。

騎士高速追撞違停小貨車，機車嵌進後車斗，騎士傷重死亡。（圖／翻攝畫面）

警方表示，李男騎機車自撞違停小貨車喪命，吳男違停行為與事故發生有相當因果關係，不排除將依過失致死罪偵辦，目前全案已報請雲林地檢署進行司法相驗，李男死因及肇事責任歸屬仍有待釐清。

