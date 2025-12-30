雲林離奇車禍！單車男、機車女「雙遭輾斃」只距10公尺 警疑2車肇逃

雲林台19線12/30發生離奇車禍。讀者提供



離奇車禍！雲林縣台19線元長段由北往南方向，今天（12／30）清晨，竟發現2位民眾倒臥路中，其中是一名騎乘機車的46歲女性，另一名則是騎乘腳踏車的65歲男性，疑似天未亮就被不明車輛猛烈撞上，血肉模糊、兩人肢體破碎甚至一度難以分辨性別。警方懷疑兩位死者可能在不同時間，被兩輛的不同的車輛撞上，又可能遭車輛輾壓，才讓2人慘死。

雲林警方與消防人員，今天清晨5時46分接獲通報，趕抵現場才發現驚人畫面，道路上布滿人體殘肢，宛如事故現場拼圖，李姓男子（65歲）倒臥內線車道，全身遭輾壓，肢體破碎，一度難以辨識性別；李姓女子（46歲）則倒在中線車道，下半身嚴重變形，同樣當場死亡。

現場遺留1輛機車車頭毀損與1輛腳踏車扭曲變形，兩名死者遺體相距約10公尺，腳踏車則與男子位置相隔約30公尺，但現場卻未發現任何肇事車輛，警方初步判斷肇事逃逸。

至於是否為單一事件或是兩起車禍？警方調閱監視器發現，李男比李女早8分鐘騎抵事故現場，因此可以判斷李男恐怕先遇車禍，後來李女再遇上車禍，李男屍體恐怕遭到多次輾壓，才難以辨認。

警方初步推測至少有2輛以上車輛涉案，已擴大調閱周邊監視器影像，並呼籲清晨5時至6時間行經台19線元長段的用路人，或目擊事故經過的民眾，主動與警方聯繫，協助釐清真相。

