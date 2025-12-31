中部中心/蔡松霖、林子翔 雲林台中報導

雲林縣元長鄉發生的，超離奇車禍，案情追追追！昨天（30日），一名單車騎士與一名機車女騎士，陳屍在同路段，警方抽絲剝繭查，不排除是單車與機車先相撞後，兩人倒地，又遭到其它車輛輾過！警方找到其中一輛涉案車，是一輛載甘蔗大貨車，疑似輾人還肇逃，今天（31日）上午，駕駛已被檢警拘提、偵訊。

涉案駕駛落網之後，提供出行車紀錄器，看到天色昏暗時，車子輾過一堆散落物，車體還因此彈跳！都壓到東西了，駕駛都不用停下來察看嗎？他一路往前離開，直到警察找上門！再把畫面，仔細看，肇事車的右前方，出現的，檢警研判，那是一名女騎士與機車，左前方一堆，恐怕就是男騎士與腳踏車！

雲林離奇2死 拘提肇逃司機 疑兩車相撞騎士倒地再遭輾

雲林雙屍車禍案情離奇。

案發在30日清晨五點多，在雲林元長後湖村，台19線上，兩位騎士陳屍處，相距約5公尺，從跡證來看，機車是車頭毀損，單車是車尾被撞爛，疑似是機車由後方撞上單車！問題來了，前一個路口的監視器，畫面呈現，單車先通過，8分鐘後，機車也過去了，前後有時間差，怎麼兩車會撞一起？警方研判，或許是跟單車騎士撿回收有關！警方不排除，李姓單車騎士，花了幾分鐘撿路邊回收物，當他再騎車上路時，被女機車騎士從後方追撞，兩人倒地後，被多輛車輾過，兩人遺體支離破碎！

雲林雙屍車禍案情離奇。警方在30日晚間八點多，拘提65歲的載甘蔗貨車駕駛，初步釐清，駕駛到達時，兩人已倒臥，駕駛輾過2人後肇逃。到底有幾位駕駛涉案？看看甘蔗車的行車畫面，有一輛車從左邊衝過去，輾過人也沒停車，他也涉案！到底誰是第一台撞到人的車子？檢警將持續清查相關車輛，要追出真相，還2位死者公道。





原文出處：雲林離奇2死 拘提肇逃司機 疑兩車相撞騎士倒地再遭輾

