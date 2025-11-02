雲林青創能量大爆發！55家品牌齊聚成果展 吸引逾千民眾參與

縣長張麗善等人一起為雲林青年就創業聯合成果展揭開序幕。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為鼓勵青年返鄉投入創業及在地發展，雲林縣政府今（2）日在斗六市盛大舉辦「Bloom of Yunlin 撫錢花開 青力全開—雲青就創業聯合成果展」。活動邀集55個青年創業品牌進駐市集，融合展售、手作體驗課程與成果展示，更有氣球城堡等親子遊樂設施，吸引超過千位民眾參觀，展現雲林青年創新與活力的創業成果。縣長張麗善、雲林青年創業大使無尊及國立雲林科技大學郭昭吟主任皆親臨現場，為活動揭開序幕。

廣告 廣告

雲林縣經輔導的青年創業成功率超過九成，張麗善縣長表示，縣府會持續以這些成功案例為基礎，推動更多青年創業輔導計畫，幫助青年扎根圓夢。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善縣長表示，為了留住年輕人、協助其在家鄉扎根圓夢，縣府自前幾年改制成立勞動暨青年事務發展處後，全面調整政策架構並提供青年創業補助金，至今已協助43家新創業者成功立足市場，累計補助金額逾960萬元。今年度補助金額再提升，微創型從30萬元提高至50萬元，專案型更從200萬元提升至300萬元，顯示縣府力挺青年創業的決心。

縣長張麗善、雲林青年創業大使無尊及國立雲林科技大學郭昭吟主任皆親臨現場，鼓勵青年們把握在地支持，把夢想變成具體行動。（圖／記者蘇榮泉攝）

張縣長並指出，由縣府設立的「撫錢House雲林青年創業基地」提供免費空間、專業輔導、創業資源媒合及多元課程協助，讓青年不論在資金、人脈甚至技術層面，都能獲得完善支持。這些措施已讓雲林青創成功率突破九成，未來將持續以成功案例推動更多輔導計畫，並透過9+1產業園區創造就業機會，讓青年安心在地築夢、成家。

張麗善縣長表示，縣府會持續以這些成功案例為基礎，推動更多青年創業輔導計畫，幫助青年扎根圓夢。（圖／記者蘇榮泉攝）

藝人無尊以青年創業大使身分出席，分享創業心得。他表示創業雖充滿挑戰，但透過縣府提供的補助與資源，年輕人不必單打獨鬥，更能勇敢追夢。他鼓勵青年們把握在地支持，把夢想變成具體行動，讓家鄉更有活力與魅力。

縣長張麗善、雲林青年創業大使無尊及國立雲林科技大學郭昭吟主任皆親臨現場，鼓勵青年們把握在地支持，把夢想變成具體行動。（圖／記者蘇榮泉攝）

此外，勞動暨青年事務發展處處長張世忠介紹，縣府除創業支持外，也同步推動「少年人幸福職場訓練計畫」，設計涵蓋簡報製作、影像剪輯、AI應用、數據分析等多項跨域課程，強化青年硬實力及職場表達能力，提升就業競爭力。

縣長張麗善、雲林青年創業大使無尊及國立雲林科技大學郭昭吟主任皆親臨現場，鼓勵青年們把握在地支持，把夢想變成具體行動。（圖／記者蘇榮泉攝）

本次成果展特別聚焦雲林青創品牌，包括「雲蒸薑母鴨·蒸功夫」、「森森漫」、「島上豬民」、「小戶冊咖啡」等，讓更多在地創業者作品走入大眾視野。縣府表示，未來將持續整合資源，打造完整青年支持生態系，讓青年在雲林「創得起、做得穩、走得遠」。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！