雲林青創補助開放申請 資格放寬最高300萬免還

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林新聞】雲林縣政府為了協助20歲至40歲設籍雲林欲創業青年，提供創業補助金，自即日起至2月26日止開放受理申請115年度雲林青年創業補助金；其微創型補助最高50萬元、專案型補助最高300萬元，今年度更特別調整再放寬申請資格。

雲林縣政府自即日起至2月26日止開放受理申請115年度雲林青年創業補助金。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲林縣政府為了協助20歲至40歲設籍雲林欲創業青年，雲林縣政府提供創業補助金，微創型補助最高50萬元、專案型補助最高300萬元，今年度更特別調整再放寬申請資格，包括公司成立不超過3年放寬到5年，以及再增列1項創業技能資格「創業技能實體課程」，來廣納與因應多元業種的創業行動。

縣長張麗善指出，政府鼓勵青年創業並不能只是提供資金，除了擴大創業補助金對於市場中不同業種創業行動的支持外，更要為創業者儲備與強化迎戰市場的硬實力，才能發展出良好的創業生態與循環。

雲縣府已成功協助超過40位青年實現創業夢想，累計補助金額達960萬元，充分展現縣府「保母式陪跑」輔導機制的具體成效。（圖／記者簡勇鵬攝）

張麗善表示，縣府自推動青年創業補助金以來，已成功協助超過40位青年實現創業夢想，累計補助金額達960萬元，充分展現縣府「保母式陪跑」輔導機制的具體成效；此外，縣府再推出「青年創業事業參展補助計畫」，採即送即審機制，最高補助金額達10萬元，鼓勵創業者走出去，持續行銷、持續曝光，讓更多人看見自己的特色。張縣長強調，雲林不僅是農業大縣，更要成為青年創業的首選之地，讓年輕人能在家鄉安居樂業，兼顧照顧長輩與養育子女。

115年度雲林青年創業補助金，其微創型補助最高50萬元、專案型補助最高300萬元，今年度更特別調整再放寬申請資格。（圖／記者簡勇鵬攝）

勞青處長張世忠指出，今年度創業技能課程規劃辦理3梯次，第1梯次現正開放報名，今（115）年度1月17日正式開課，上課名額有限，有創業想法的青年要盡速報名，額滿為止；且參加課程出席率達80%以上，並通過課程測驗，即可取得技能資格，不論是正準備踏出第一步，還是已經在市場裡打拼，卻卡在營收、行銷、客源、數據或電商轉型，這個課程就是一個「創業校正器」，就是要為青年朋友打開新視野，讓大家在創業之路上具備更完整的創業腦。

雲林縣給予創業青年全方位的照顧，不僅提供青年創業資金上的挹注，更以「保母式陪跑」由專人輔導創業青年前進，提供諮詢服務、業師輔導以及創業課程等多元的資源。（圖／記者簡勇鵬攝）

張世忠表示，為了讓民眾快速瞭解創業補助金的申請方式及相關規定，縣府於今（115）年1月份規劃3場次青創補助金巡迴說明會（1月16日虎尾場、1月20日北港場、1月26日斗六場，會中除詳細說明申請條件外，更安排計畫書撰寫教學及歷年受補助者經驗分享，除了實體場次外，更安排1場線上說明會(2月3日，直播平台：雲林縣政府勞動暨青年事務發展處臉書專頁)，此外，雲林縣給予創業青年全方位的照顧，不僅提供青年創業資金上的挹注，更以「保母式陪跑」由專人輔導創業青年前進，提供諮詢服務、業師輔導以及創業課程等多元的資源，讓青年在創業的路上不孤單；如欲參加補助金說明會的民眾，歡迎至「雲青有GO站」報名參加；各項創業相關資源與資訊，關鍵字搜尋「雲青創業金站」（網址：https://yun https://yunyoung.yunlin.gov.tw/ ）或撥打雲青創業熱線 05—5345080諮詢。