雲林青埔分洪道治理工程動工 抽水站另覓地點

中央補助逾6億元給縣府，執行青埔分洪道及抽水站工程。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕經濟部水利署「虎尾潮」計畫工程一期已完工，二、三期工程進行中。中央再補助逾6億元，由縣府執行「青埔分洪道治理工程暨抽水站新建工程」，今(20)日開工，縣府說，除了將安慶圳上游洪峰水量引導到專設通道，有效改善6成淹水，此外，考量民意，抽水站工程將暫緩，另覓地點。

「虎尾潮工程」是我國首件水利工程啟動國際競圖，期盼將虎尾打造成為全國首座水岸縫合的韌性城市，整體工程分為3計畫，分別為北港溪虎尾興南大橋到平和橋段整體環境營造，經費2.4億元、安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理，經費2.3億元，青埔分洪道及抽水站工程，經費約6億元，前兩者由水利署負責，分3期工程。目前第一期已完工交由虎尾科技大學維管，第二期工程進度30％，第三期今年8月甫開工，全數預計2027年完工。

縣府水利處副處長吳文能說，青埔分洪道及抽水站工程由中央全額補助6億元經費讓縣府執行，分洪道將把安慶圳上游水量引道至專設通道，總長約817公尺，分洪量達每秒22立方公尺，可在豪雨期間自動分流排入北港溪，更設人行步道，預計工程540天左右。另抽水站設置於雲73-1鄉道與河堤道路交界處，抽水量可達每秒8立方公尺。

雲林縣長張麗善、第五河川分署副署長李俊霖、虎尾鎮長林嘉弘及地方民代共同出席動工典禮。當地居民指出，抽水站設置地點鄰近4戶住家，地方憂心一旦工程開挖恐會造成房屋塌陷或建築體毀損，希望重新選址。

張麗善說，考量民眾意見，將暫緩抽水站工程，啟動重新評估及選址程序，與地方保持密切溝通；李俊霖說，計畫經費已核定，交由縣府執行，至於地點變更也請縣府盡快提出計畫，會盡快給予協助。

考量抽水站設置點比鄰住戶，民眾陳情後縣府決定暫緩，另選地點。(記者李文德攝)

