雲林青年創業補助金開跑 張麗善鼓勵雲青創業勇敢追夢

最高三百萬免還，「一一五年度雲林青年創業補助金」開跑，張麗善鼓勵雲青創業勇敢追夢。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府協助二十至四十歲設籍欲創業青年，提供微創型補助金最高五十萬元、專案型補助最高三百萬元，今年更再放寬申請包括公司成立不超過三年放寬到五年及再增列創業技能資格「創業技能實體課程」，廣納與因應多元業種創業行動。「一一五年度雲林青年創業補助金」即日起至二月廿六日止受理申請，縣長張麗善期更多有志投入創業青年把握難得資源與機會，勇敢追夢，攜手為雲林注入青春活力。

「一一五年度雲林縣青年創業補助金」宣傳會中，縣長張麗善說，青年是雲林的未來與希望。縣政府自推動青年創業補助以來，已成功協助逾四十位青年實現創業夢想，累計補助金額達九六○萬元，充分展現縣府「保母式陪跑」輔導機制的具體成效。此外，縣府再推「青年創業事業參展補助計畫」，採即送即審機制，最高補助金額達十萬元，鼓勵創業者走出去，持續行銷，讓更多人看見自己的特色。

「創業技能實體課程」特邀請創業輔導界余瑞銘老師操刀規劃。余老師實務經驗深厚，總計三十二小時精煉課程，將直擊創業青年的經營痛點，協助學員精準校正商模並優化營運體質，期透過課程提供青年於創業前具備避險、提高成功率，讓雲林青年都能留在雲林生根發展。

張麗善說，政府鼓勵青年創業不能只是提供資金，更要為創業者儲備與強化迎戰市場的硬實力，發展出良好創業生態與循環。「保母式陪跑」由專人輔導創業青年前進，全方位照顧讓青年在創業路上不孤單，讓雲林成為青年創業首選之地，年輕人能在家鄉安居樂業，兼顧照顧長輩與養育子女。

勞青處長張世忠補充，今年度創業技能課程規劃辦理三梯次，第一梯次正開放報名，一月十七日正式開課，有創業想法青年盡速報名，額滿為止。課程出席率達百分之八十以上，並通過課程測驗，即可取得技能資格，為青年朋友打開新視野，在創業路上具備更完整創業腦。

勞青處指出，如欲參加補助金說明會民眾，歡迎至「雲青有GO站」報名參加。一一五年度雲林縣青年創業補助金申請文件可至「雲青創業金站」-「最新消息」專區下載。各項創業相關資源與資訊，關鍵字搜尋「雲青創業金站」或撥打雲青創業熱線五三四五○八○諮詢。