雲林青年創業補助金開跑 最高300萬

《一一五年度雲林青年創業補助金》開跑，張麗善縣長宣布申請資格再放寬，鼓勵雲青創業，勇敢追夢。（記者劉春生攝）

年輕人的心聲，縣府不只聽到了，更化為具體的行動！為協助二十歲至四十歲設籍雲林欲創業青年，雲林縣政府提供創業補助金，微創型補助最高五十萬元、專案型補助最高三百萬元，今年度更特別調整再放寬申請資格，包括公司成立不超過三年放寬到五年，以及再增列一項創業技能資格「創業技能實體課程」，來廣納與因應多元業種的創業行動。《一一五年度雲林青年創業補助金》自即日起至二月二十六日止開放受理申請，雲林縣長張麗善期許更多有志投入創業的青年能把握這項難得的資源與機會，勇敢追夢，攜手為雲林注入源源不絕的青春活力。

雲林縣政府昨（六）日舉辦「一一五年度雲林縣青年創業補助金宣傳記者會」，縣長張麗善、副縣長陳璧君、縣府勞動暨青年事務發展處處長張世忠、現場包括允能風力發電股份有限公司董事／天豐新能源股份有限公司（台灣區）羅富彥董事長、中華流通顧問協會余瑞銘理事長、中華大學產業加速與育成中心許文川執行長及國立雲林科技大學產業輔導與青創育成中心郭昭吟主任等產官學各界貴賓共襄盛舉，張縣長更宣布，因應市場變化與支持多元業種創業行動，創業補助金申請資格再放寬的好消息！

縣長張麗善表示，雲林縣是高齡化縣市，青年是雲林的未來與希望。雲林縣政府成立勞動暨青年事務發展處，協助陪伴青年返鄉創業，自推動青年創業補助金以來，已成功協助超過四十位青年實現創業夢想，累計補助金額達九百六十萬元，充分展現縣府「保母式陪跑」輔導機制的具體成效。此外，縣府再推出「青年創業事業參展補助計畫」，採即送即審機制，最高補助金額達十萬元，鼓勵創業者走出去，持續行銷、持續曝光，讓更多人看見自己的特色。