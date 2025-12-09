雲林頒發優良安心標章 張麗善表揚138家食安楷模：守住2300萬人的餐桌安全

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府今(9)日於三好國際酒店舉行「114年優良安心標章頒證活動」，共138家業者通過縣府嚴格評核，由縣長張麗善親自頒證表揚。作為全台最大農畜產大縣，雲林以最嚴謹監管、最堅實產地力量捍衛食安，從醬油到餐飲、從產地到餐桌，全力確保民眾每一口都吃得安心、買得放心。

張麗善表揚138家雲林優良安心業者。(記者廖承恩翻攝)

今年共有17家醬油業者通過安心標章認證，包括特優6家、優等10家、良等1家；另有121家餐飲業通過餐飲衛生管理分級評核，其中109家為優等、12家為良等，總計138家業者成為雲林食安陣線的堅強隊伍。縣府強調，這不只是表揚，更象徵雲林以全方位監督與高標準要求，打造台灣食品安全的第一守門人。

張麗善縣長致詞時指出，雲林是全台蔬果、畜牧與農漁的大本營，肩負源頭安全的使命。「民以食為天，食以安為先」不是口號，而是縣府與業者共同承擔的責任。她提到，近期台灣鯛相關議題提醒社會更重視食品來源透明，而雲林長期推動層層把關制度，正是讓全國2300萬人對雲林食材充滿信心的原因。她感謝通過評核的業者願意以更高標準要求自己，真正做到「讓安全成為習慣」。

雲林農畜蔬果大縣，守護全台食安。(記者廖承恩翻攝)

衛生局長曾春美表示，雲林推動優良安心標章與分級評核的目的，是建立飲食安全的全鏈管理。所有通過審查的業者，必須在食品製程、器具清潔、環境衛生到食材處理等方面全面符合GHP（食品良好衛生規範準則）。她再次強調五要原則關鍵性：「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度」，只要每一步做到位，就能守住整體食品安全。

縣府也積極將食安推向教育現場，推動食農教育，從孩子與家庭開始建立健康飲食觀。內容涵蓋珍惜食物、減少浪費、食材來源認識到包裝減量，以永續環境為核心理念。曾局長表示，食安不是單點作業，而是一條從餐桌延展到土地的價值鏈，當民眾理解食物從哪裡來，就能更珍惜每一份得來不易的食材。

張麗善頒證 17家醬油業者獲安心標章。(記者廖承恩翻攝)

為讓消費者有明確選擇依據，雲林縣政府已將今年通過的優良安心標章及餐飲分級評核名單，公布於縣府官網、衛生局與食藥署平台。縣府強調，公開透明是食安的核心原則之一，透過資訊揭露，不僅能讓優質業者被肯定，也能建立健康市場機制，讓民眾在選購伴手禮、外食或購買食品時更有安全保障。

張麗善縣長表示，雲林縣政府將持續提升食品衛生管理與檢驗能量，並鼓勵更多業者導入GHP，持續加強環境衛生與服務品質，讓雲林成為全台最安心的飲食示範城市。她呼籲：食安沒有假期，也沒有例外，唯有政府、產業與消費者攜手合作，才能打造全民信任的飲食環境，讓雲林的每一份食材都能成為健康、品質與信念的象徵。