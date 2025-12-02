雲林縣警方成功打擊一起猖獗的飆車集團，該集團於上月16日凌晨在雲林縣多條道路上非法競速，引發多起民眾報案。這群飆車族駕駛包括雙B在內的改裝車輛，遮蔽車牌，甚至逆向行駛，將公共道路當作賽道。經過半個月的專案追查，警方終於逮捕所有涉案人員，查扣21輛改裝車輛，並在車內查獲24包K他命毒品，同時扣押3面用於遮蔽車牌的工具。

雲林飆車族社群號召再出動 警方出擊「查扣21改裝車＋K他命」。(圖／TVBS)

監視器畫面清晰記錄了當時的飆車情況，至少11輛改裝車在道路上形成一團，後方一輛警車緊追不捨。這群飆車族利用深夜車輛稀少的時段，將道路當作賽道，甚至做出逆向行駛等極度危險的行為。事發當天，警方接獲14通報案電話，但由於飆車族四處逃竄，當時未能逮捕任何人。

飆車族利用深夜車輛稀少的時段，將道路當作賽道，甚至做出逆向行駛等極度危險的行為。(圖／警方提供)

雲林縣警局交通隊長詹百平表示，警方在半個月後重新集結力量，啟動專案行動，最終成功將所有涉案車輛攔下。警方在搜索過程中，不僅查扣了所有涉案車輛，還在車內搜出共24包K他命毒品。

飆車族逆向競速！雲警查扣２１車 車內藏毒。(圖／警方提供)

被查扣的21輛車輛陣容龐大，包括2部改裝牛魔王、4部賓士AMG、1部BMW 5系列、1部Alphard、2部福斯Golf，以及11部國產房車，甚至還有運兵車。

被查扣的21輛車輛陣容龐大，包括2部改裝牛魔王、甚至還有運兵車。(圖／警方提供)

警方進一步透露，這群飆車族在被追查期間，竟然還利用社群軟體號召成員再次集結飆車。如今，這些違法飆車者不再能在道路上肆無忌憚，而是必須到地檢署接受法律制裁。這次成功的取締行動，展現了警方打擊非法飆車行為的決心與能力。

