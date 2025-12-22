雲林首例SMILE微創近視雷射手術成功 幫助近視患者「擺脫眼鏡」迎向清晰新視界





雲林醫療創新里程碑！虎尾台全聯合診所引進全縣第一台德國百年光學大廠SMILE微創近視雷射儀器，並於18日完成雲林地區首例SMILE近視雷射手術。幫助當地民眾告別長年依賴的眼鏡，大幅提升生活品質。讓平日愛打高爾夫球的葉先生，於術後驚呼：「太值得了！終於擺脫眼鏡，享受揮桿自由」！

雲林首例SMILE微創近視雷射，由台全眼科總院長黃釋緣醫師親自執刀

SMILE全飛秒近視雷射具有微創傷口、手術快速、恢復期短等優勢，成為現代年輕族群首選的近視雷射手術方式。眼科總院長黃釋緣醫師親自執行雲林縣第一台SMILE微創近視雷射手術，將其在中、北部大型屈光雷射中心累積的專業技術與經驗帶回家鄉，提升雲林地區醫療品質。

此次於虎尾台全聯合診所近視手術的成功，象徵雲林地區近視矯正雷射技術已正式進入與國際接軌的新紀元，提供雲林在地民眾更安全、更精準、更快速的視力矯正新選擇。

台全眼科總院長 黃釋緣醫師，親自執行雲林縣首台SMILE微創近視雷射手術。

術前24項高階儀器檢查，讓醫護人員也安心選擇台全眼科

為了提供雲林地區鄉親更好的醫療品質，台全眼科進駐專業屈光雷射諮詢評估團隊，提供一對一的諮詢服務，包含24項術前精密檢查與術前、術後照護詳細說明；屈光雷射醫師團隊也皆通過原廠專業認證且執刀經驗豐富，也是患者選擇手術診所的重要考量。

民眾接受SMILE近視雷射後分享，紛紛讚嘆「不用戴眼鏡就能看清楚的感覺真好！」。從事醫護工作的王小姐近視約500度，本身是台全診所的員工，因長期戴口罩眼鏡容易起霧，隱形眼鏡戴久易乾澀發炎，之前想做近視雷射很久了，但要到外縣市不方便，工作因緣際會下，了解SMILE快速、精準且安全，進行術前評估與完整檢查後，決定接受SMILE近視雷射手術，王小姐指出：「醫療團隊的專業度與安心感，讓我能放心手術！」手術後隔天就恢復1.2的視力，讓我後悔真的是太晚做近視雷射手術了！

門診空間與手術室專業分層，醫療團隊／環境再升級

虎尾台全聯合診所為了提升醫療品質，服務在地民眾，搬遷至嶄新的醫療大樓，提供五層樓一站式整合醫療服務，設有眼科、家醫科、神經內科、新陳代謝科、復健科等科別，將門診空間與手術室專業分層同時引進高階檢測設備及治療儀器，提供更安全、更系統化的醫療服務。

眼科團隊集結鍾慧娟院長、張汎屏院長、楊舒雲院長三大院長級醫師領軍的專業眼科團隊，以細心評估、專業診療的服務，提供青壯年近視雷射、熟齡老花、白內障手術、兒童近視控制與黃斑部病變等眼部相關疾病診治，並提供全齡眼部照護；結合先進設備、專業團隊與舒適環境，為雲林鄉親提供更舒適、更多元的醫療服務。

虎尾台全聯合診所專業醫療團隊陣容提供全齡眼部照護。

