雲林首創校校有校安 張麗善打造最溫柔堅實校園守護網

雲縣首創國中小全面有校安人力，張麗善期勉受培訓人員提升敏感度與積極力，守護校園安全。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府為建構全方位校園安全防護網，首創國中小全面有校安人力。二十日於斗六教師研習中心舉辦「校園安全人員培訓」，全縣一九一所國中小(含分校)校安人力及專輔人員，進行安全防護及心理諮詢培訓，縣長張麗善勉勵學員提升敏感度與積極力，齊心守護學子茁壯成長。

張麗善指出，社會暴力充斥，意外事件頻傳讓人怵目驚心，守護校園安全是當務之急，今年度縣府編列七千萬元經費，支應全縣一九一所國中小校安人力，校校有校安並從原一天四小時增加到八小時，再者進行專業培訓，提升應變能力；此外聘請廿四位專業輔導老師，分佈山區、海區及平原學生輔導諮商中心，提供師生心理諮商與疏導，減輕壓力負擔，讓校園師生身心靈健全。

張麗善說，透過實體校園安全巡查與心理諮商輔導的「雙重保障」，縣府攜手學校、校安人員及專輔團隊，共同打造讓師生安心、家長放心的優質學習環境，讓雲林的孩子在最安全臂膀下茁壯成長。期透過培訓提升校安人員敏感度與積極力，共同守護校園安全。

教育處長邱孝文說，培訓希望建立校安人員責任觀念、強化對學校環境安全警覺性，以及建立安全疑慮通報暢通管道，才能適時維護校園師生安全；培訓課程針對校園安全管理、危機應變處理及實務案例進行系統化訓練及交流，期協助校安人員在面對突發狀況時，能即時、冷靜並有效應對，進一步提升校園整體防禦能量。

雲林縣學生校外生活輔導會督導李洲豪說，雲林縣首創國中小全面有校安人力，校園安全維護已從以往單純門禁管制，提升到校園霸凌防治、拒絕毒品滲透校園及緊急事件應變處理，這些工作都需要培訓，相信縣府所安排培訓活動，能讓校安人員增能，建構校園防護網，讓雲林校園更安全。