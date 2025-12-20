雲林首屆設計週登場，展現「雲林風」設計能量。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林也有專屬的設計週！首屆「2025雲林設計週」以「雲林風」為主軸，串聯「雲林設計獎」與「雲林文創聯合徵選」，廣邀文創工作者與青年設計師共襄盛舉。20日上午於斗六行啟記念館舉行頒獎典禮，由縣長張麗善親自頒獎，並同步開箱《雲林風》特展，，現場並集結雲創點睛精品、雲林亮販點特色店家及青年創新行動成果，展現雲林多元的設計能量。

張麗善縣長表示，雲林設計週不僅是一場展覽，更是集結在地鄉親共同參與的重要平台，透過設計呈現雲林的文化、歷史、產業特色與自然風景。本屆設計獎競賽成果豐碩，平面設計組共247件、多媒體設計組48件參賽，顯示雲林設計能量持續累積。《雲林風》特展自12月17日至28日於行啟記念館展出，邀請民眾一同感受雲林文創魅力。

文化觀光處長陳璧君指出，縣府長期以設計驅動地方產業創生，自109年成立YCDC雲林創意設計中心，透過產官學合作扶植在地設計產業，成果亦獲日本Good Design Award及美國IAA Muse Creative Awards肯定。今年首度舉辦「雲林設計獎」，不限國籍、年滿16歲即可參賽，總獎金達60萬元，成功吸引眾多優秀作品參與。

設計獎得獎作品展現濃厚地方文化底蘊。平面設計組金獎《祝陣 Blessing Formation》以雲林陣頭文化為題，融合傳統與當代視覺；多媒體設計組金獎《巡白馬記》前導片，則以影像敘事呈現雲林客家歷史記憶，獲評審高度肯定。其他得獎作品亦從市場文化、濕地生態到傳統技藝，展現設計轉譯地方價值的多元可能。

除競賽外，「雲林文創聯合徵選」成果同樣亮眼，涵蓋「雲創點睛」精品認證、「雲林亮販點」特色店家及青年創新行動補助，共同展現雲林文創產業的累積成果。文化觀光處補充，《雲林風》特展期間亦規劃體驗活動，並將於12月27、28日舉辦YCDC文創市集，未來也將推出創意設計美學培訓計畫，持續培育青年設計人才，為雲林注入更多創新動能。