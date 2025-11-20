雲林首屆閱讀路跑22日登場！跑出屬於你的閱讀風景

縣府文觀處每年購置書籍，舊書變成「庫存」，7年前文觀處推動「微冊角落」，讓閱讀散播於公共場所。(周麗蘭攝)

雲林縣政府22日將舉辦首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」，結合親子路跑、故事活動、文創市集與草地音樂，讓民眾以最輕盈的腳步跑出屬於雲林的閱讀故事。

縣府文觀處每年購置書籍，舊書變成「庫存」，7年前文觀處推動「微冊角落」，與輕食餐廳、文化場館、獨立書店等縣內場域合作，以「一個書櫃，一個角落」方式讓閱讀落實於生活，且永續使用書籍。

文觀處長陳璧君指出，「微冊角落」是縣府攜手縣內特色店家合作，目標是「讓整個雲林都是你的圖書館，讓閱讀成為日常」，國內目前9縣市已有超過351個據點，日本、韓國也有15個點，約有3萬5000冊書籍流通中。

雲林縣政府22日將舉辦首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」，結合親子路跑、故事活動、文創市集與草地音樂。(周麗蘭攝)

首屆微冊愛閱讀節暨閱讀路跑活動22日上午7點半起從文觀處出發，讓親子在參與路跑中，身上別詩句的布條，邊跑邊走至行啟紀念館，全長3公里。

行啟紀念館10點起有說故事、草地音樂會、文創市集、二手書交換、韓國繪本行旅展等。活動由VDS活力東勢公司、不動產同業公會贊助。

縣長張麗善表示，此外將首度公開雲林縣總圖書館「耕雲圖」的願景藍圖，民眾可留下雲林未來推廣閱讀的願景與想法，展覽至11月30日止，歡迎民眾前往觀展。

