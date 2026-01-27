雲林首辦地理資訊黑客松 23局處跨域創新拚智慧治理

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】「第一屆雲林縣政府地理資訊整合平台應用黑客松競賽」日前圓滿落幕，共有23個縣府局處組隊參與，透過跨域合作與創新應用，展現雲林縣推動數位治理與智慧服務的具體成果。競賽現場交流熱絡，副縣長謝淑亞親臨勉勵參賽同仁勇於嘗試、發揮創意，肯定團隊以科技回應在地需求的努力。

副縣長謝淑亞也指出，各局處透過競賽，已逐步將地理資訊視為簡化流程、減輕基層負擔的實用工具，為雲林公共服務注入更多溫度。（圖／記者蘇榮泉攝）

本次競賽由雲林縣政府計畫處主辦，台灣世曦工程顧問股份有限公司協辦，核心目標在於深化同仁對雲林縣地理資訊整合平台的理解與實務操作能力，並透過競賽形式，促進地理圖資於公共治理、產業發展及民生服務的多元應用。活動內容涵蓋GIS平台課程教學、實作指導、團隊成果製作及簡報發表，各隊以自訂主題進行資料分析，並以三分鐘成果展演呈現創意構想。

廣告 廣告

第一名計劃處雲林規劃先鋒策士團。（圖／記者蘇榮泉攝）

評審團由學界與實務專家組成，從創新性、實用性與政策應用潛力等面向進行評選。最終由計畫處團隊「雲林規劃先鋒策士團」奪得冠軍，其作品《A躍見未來 永續建築》結合AI技術與圖資分析，協助公共建設規劃模擬與決策判斷，展現智慧城市治理的前瞻應用。

第二名城鄉發展處造成長景 宜居雲林。（圖／記者蘇榮泉攝）

城鄉發展處「造城長景 宜居雲林」榮獲亞軍，透過整合土地利用調查圖資，分析虎尾鎮土地容受力，作為城市發展的重要參考；消防局「安心消防隊」則以災防情境整合圖資與智慧科技，建構「雲林安心鏈」，獲得季軍肯定。

第三名消防局安心消防隊。（圖／記者蘇榮泉攝）

此外，斗六地政事務所、地政處、農業處、稅務局等多個單位亦以農地管理、智慧農業、稅籍清查等主題提出應用成果，充分展現地理資訊結合AI與統計分析，在提升行政效率與公共服務透明度上的實務價值。

第四名斗六地政事務所疊到你心裡隊。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣長張麗善表示，地理資訊黑客松是雲林推動數位治理的重要起點，未來縣府將持續協助優秀提案落實應用，讓科技真正回應地方需求，穩健邁向智慧政府目標。副縣長謝淑亞也指出，競賽重點在於解決問題的思維，各局處已逐步將地理資訊視為簡化流程、減輕基層負擔的實用工具，為雲林公共服務注入更多溫度。

第五名地政處幸福雲林土地公。（圖／記者蘇榮泉攝）

計畫處長李明岳表示，「地理資訊黑客松」的落幕不是結束，而是雲林數位治理轉型的開始。此次參賽團隊展現的創新能量，我們看見了地理資訊圖資平台不只是程式碼，更是解決農村老化、簡化行政流程、強化災防韌性的利器。

第五名農業處智農先鋒隊。（圖／記者蘇榮泉攝）

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！