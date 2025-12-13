雲林首辦大型社區社造創生論壇

雲林縣府首辦大型社造論壇，邀請地方創生、社區營造專家與百位民眾對話。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣共有449個社區發展協會，為深化社區營造量能，縣府文觀處今(13)日首度舉辦「2025雲林社區社造創生論壇」，共有2大主題共14場演講針對生態環境、節慶活動等和百位與會者進行深度對話。文觀處長陳璧君表示，盼強化社造網絡與跨域協力能力。

今年文觀處將社區營造定調為「社造創生年」，希望以社區為核心，串聯文化、生態、產業資源，形成可長久維持的地方發展動能，此次更是首次舉辦大型社造論壇，邀請在地社造領袖、創生專家、返鄉青年進行專題式演講與圓桌對談。

陳璧君表示，此次講座設定為「從文化扎根到創生協力」、「從產業實踐到創生之路」兩大主題論壇共分為14場講座，還有3場綜合座談，第一大主題有新故鄉文教基金會董事長廖嘉展，分享非營利組織如何逐步轉型，深化社區進而帶動影響，石壁休閒農業區理事長賴郁憲、萬得文化協會總幹事王襄捷等人，針對生態實踐、環境藝術、老屋活化等議題分享。

陳璧君表示，第二大主題更是聚焦在創生協力，邀請微醺農場黃衍勳、善水咖啡王柏惟、北溪社區發展協會理事長江炳辛、華南社區發展協會專案督導賴雅玫，分享如何集結在地力量，打造食農生態圈。

華武壟觀光導覽協會理事長簡美淳表示，多年來科技發展不斷更動，社造也需要不斷更新新知，如這次就抓住「地方特色」作為社造基石，未來可以活用，找出地方特別之處，在社區導覽上更有著力點；土庫知識青年發展協會理事郭冠宏表示，以前可能比較有「自己人看自己」的盲點，其實可以和其他縣市協會合作，一起讓外界看見，希望這場座談是起始點，日後可多有交流機會，達到「讓世界看到台灣的社區營造」。

縣長張麗善表示，將持續邀請專家透過論壇與交流平台，協助社區累積經驗、拓展視野，讓地方創生不只是短期計畫，而是扎根於社區，打造更具韌性與競爭力的雲林。

雲林縣府首辦大型社造論壇，邀請地方創生、社區營造專家與百位民眾對話。(記者李文德攝)

