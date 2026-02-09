雲林馬拉松小編開砲！罵跑友智障、乞丐 緊急刪文道歉

雲林全國馬拉松粉專出現不當發言。（圖／翻攝自雲林全國馬拉松臉書）





雲林縣台西鄉昨 （8）日中華民國青少年體育協會在明聖宮前舉辦第二屆雲林全國馬拉松，吸引3000名跑者參與，不過馬拉松臉書粉專卻出現小編辱罵網友「智障」、「記得去申領殘障手冊」等內容，昨日晚間緊急刪文道歉。

昨日「雲林全國馬拉松」粉絲專頁發文公告關於補給品相關事項，小編回覆許多網友時語氣不佳，怒嗆「有病要吃藥」、「你家有妖魔鬼怪」、「送你去火葬場」、「記得去申領殘障手冊」、「你就是個乞丐」等不當詞彙。

官方帳號更是發佈貼文表示，並不會慣壞跑者或民眾，揚言想要被罵、被告的話可以來罵看看，是因為天氣因素才沒有辦法擺補給站，罵批評者是「智障」、「低能」。

雲林全國馬拉松發文嗆網友。（圖／翻攝自臉書）

這樣的過激言論被轉發到社群平台Threads，許多網友對表達不滿，紛紛表示「小編是隨便從脆上找的高中生嗎？」、「人家駡就說要告人家，結果自己駡的最凶」、「小編這種回覆可以去警察局提告了」、「這小編提汽油救火啊」、「網路酒駕最佳範例」。

緊急刪文道歉：小編最後一天上班

昨日晚間粉絲專頁緊急刪除不當貼文與留言，針對粉專出現不適當之貼文表達歉意，並表示發文小編是「最後一天上班」。粉專表示，將經過討論後再對外說明活動後續是否繼續舉辦，並一一回覆跑者提出的問題。

