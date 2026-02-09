雲林馬拉松粉專小編暴走！回嗆跑者「有病要吃藥」…官方急刪文道歉：他最後一天上班了

「第2屆雲林全國馬拉松」8日在雲林縣台西鄉明聖宮前舉辦。圖／翻攝自FB／雲林全國馬拉松

「第2屆雲林全國馬拉松」8日在雲林縣台西鄉明聖宮前舉辦，吸引約3000名跑者參加，但馬拉松當日發生遇補給站餐點分配問題，引發跑者留言表達不滿，未料竟釣出官方粉專小編爆粗回嗆，引起熱議。粉專事後刪文並道歉，解釋為當日值班小編失控所致，最後不忘澄清該小編發言不代表主辦單位立場，後續將依法追究。

雲林全國馬拉松粉專日前發文說明有關補給站分配相關事項，由於廠商未按既定時程出餐和保留補給份量，導致後段跑者無法領取，因此讓不少跑者留言表達不滿。不料，粉專小編竟突然「炸鍋」，在回覆其他跑者的留言時「火力十足」地寫下「想被罵想被告就買罵看看，天候因素你們是智障是不是」、「有病要吃藥」、「X你X的寒流來你是在哭夭是不是」、「順便送你去火葬場」、「你就是智能有問題，交疊去申請殘障手冊」等語。

雲林全國馬拉松小編暴走開嗆網友。下同。圖／翻攝自FB／雲林全國馬拉松

相關留言被網友截圖廣傳後頓時引起熱議：「第一次看到小編這麼嗆的回覆，開了眼界」、「有幾則已經構成公然侮辱了，建議開告」、「參加過2次該主辦先生的比賽，後來只要看到該主辦的比賽，基本上很不考慮了」、「第一次看官方小編直接這樣罵的欸」、「就真的沒辦好還這麼嗆？風大大家都能體諒，但這態度要人怎麼體諒？大家都是花錢來的耶」、「小編忘記切帳號？」

雲林全國馬拉松小編暴走開嗆網友。圖／翻攝自FB／雲林全國馬拉松

眼見小編暴走遭炎上，粉專事後已刪除該文，並在晚間11時許發表道歉聲明，首先向各界致上誠摯歉意，接著解釋由於活動期間團隊連日高強度運作，多位管理員都已休息，而相關貼文和留言是由「當日仍具管理權限最後一日上班之粉專小編」所發布，導致管理疏失。粉專已第一時間刪文及調整粉專管理權限，避免類似情況再次發生：「真的很抱歉，本案我們也將進入司法程序，再次跟各界致歉。」

小編甚至以粉專發文開轟。圖／翻攝自FB／雲林全國馬拉松

粉專後來也在9日中午再度發文澄清，本次賽會並非由雲林縣政府或相關公部門主辦，其中魁星爺祖廟為為場地租借單位、蔡良闊慈善會負責贊助，中華民國青少年體育協會則是志工招募協助單位，至於發布不當貼文的小編則隸屬「中華民國運動指導員推廣協會彰雲嘉辦公室」，其不當行為與主辦單位立場無關。粉專強調，主辦單位已要求相關單位說明，並將依法進行後續法律程序，以維護活動名譽與跑者權益。



