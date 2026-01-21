雲林馬路當賽道騎車競速 兩騎士查扣機車以公共危險法辦

中部中心／蔡松霖 雲林報導

雲林警方日前執行斬車專案，查緝改裝車隊有成，這些四輪飆仔落網後，換兩輪騎士鬧事，19日晚間，兩名年輕人在雲林斗六，騎著機車，把馬路當賽道競速炫技，畫面在網路流傳，警方火速抓到人，不僅查扣機車，還以公共危險法辦，罰單三萬元起跳！

兩名年輕男子，一人騎一台機車，一個沒戴安全帽，另一個，騎乘的機車，沒掛車牌，兩人就這樣把馬路當賽道，旁邊還有人錄影，拍下囂張行徑高調po網。

民眾：「這很危險吧，他沒有戴安全帽，然後這樣子會影響到，大家晚上休息的時間，因為那個車聲那麼大，本來就很安靜的晚上，車聲那麼大，沒辦法睡覺啊。」

影片拍攝地點就在雲林斗六西平路一帶，震耳欲聾的排氣管噪音，嚴重干擾周遭居民安寧。為了遏止飆車歪風，雲林警方日前才大動作收網，將違法改裝車隊法辦，四輪的駕駛落網，換兩輪的來鬧事，警方看到影片後，循線調查，火速找到兩名騎士，當場查扣車輛，檢驗是否有違法改裝。

斗六分局副分局長林清豐：「兩名駕駛人將以公共危險罪，移請雲林地檢署偵辦，各項交通違規部分，亦將依影片事實，分別從嚴舉報，處新台幣三萬元以上，九萬元以下罰款。」





兩名騎士年約20歲，年輕氣盛，以為飆車炫技，很帥很炫，結果現在因為涉及刑法公共危險，搭上警車，解鎖完飆車成就，加碼解鎖被移送地檢署的成就！





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

