雲林騎士自撞卡大貨車車底 當場失去生命跡象

中部中心／蔡松霖 雲林報導

雲林莿桐鄉台一丁線，26日晚間6點多，發生一起機車騎士自撞大貨車事故，猛烈撞擊，騎士連人帶車卡進車底，受困於貨車及機車之間，被救出已經沒有生命跡象。

救護車緊急趕到，看到車禍現場，整輛機車幾乎塞進貨車的後車斗車底，騎士就卡在貨車和機車之間。





雲林騎士自撞卡大貨車車底 一度受困！救出已無生命跡象

莿桐鄉台一丁線大美村路段 大貨車停機慢車道閃警示燈 雲林騎士自撞卡大貨車車底













聲源：記者vs.貨車司機：「（你車子停在這邊沒有動）對，（他撞上車子）對，我有打警示燈，上面那邊還有一盞燈照亮。」司機說，26日晚間6點多，把車停莿桐鄉台一丁線大美村路段路邊，打雙黃警示燈，隨後就前往巷弄中的農產行；大約停了40分鐘左右，突然聽見碰撞聲。出來查看，騎士已經連人帶車撞進車底。

機車龍頭卡外側 車身嵌進車斗底 騎士夾在機車與貨車之間 救出無生命跡象



圖片註解









雲林消防莿桐分隊長鍾為凱：「機車的駕駛卡於後車斗下方，初步評估現場患者已經呈現OHCA狀態，我們消防人員，立即使用電動破壞器材，以及千斤頂施予破壞，順利將患者救出，救出之後，再進一步評估患者，確定為OHCA（到院前無呼吸心跳）。」撞擊力道猛烈，撞得機車龍頭扭曲卡在車側外，其餘車身像嵌進車斗底，40歲的廖姓騎士夾在貨車與機車之間，消防人員花了一番功夫才將人脫困，但早已沒有生命跡象，酒測值為零，詳細肇事原因有待進一步調查。









