雲林驚悚意外！ 男子操作絞肉機不慎右上肢捲入遭截斷

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雲林崙背一名26歲林姓男子在魚池旁操作絞肉機時，右手臂不慎捲入機具中，導致手臂遭絞斷，他自行撥打119求救，消防局獲報後立即出動，緊急將人送醫治療。

一名男子在魚塭旁要將廚餘絞碎餵魚，操作絞肉機時右手臂不慎捲入機具當中。圖／台視新聞

12號早上十點半左右雲林縣崙背鄉，一名男子疑似在養殖土虱魚塭旁邊，要將廚餘絞碎餵魚，操作絞肉機時，右手臂不慎捲入機具當中，右手臂遭絞斷，現場血跡斑斑，他自行撥打119求救，救護人員也緊急到現場救援。

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男子右臂遭絞斷，現場血跡斑斑。圖／台視新聞

雲林縣消防局崙背分隊長高育生表示，「救護人員到場時發現男子已經脫困、意識清楚，明顯右上臂的部分已經截斷，我們同仁到達現場後立刻進行止血帶的處裡」。

救護人員到場時男子意識清楚，但右手臂是完全斷離、被機器絞碎，救護人員緊急處置後將男子送往台大雲林分院救治，詳細的事故原因警方及相關單位須進一步調查釐清。

雲林／葉嘉雯 責任編輯／王怡晴

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