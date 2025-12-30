雲林驚悚車禍「2騎士遭輾碎」身分曝 警：至少2車肇事

雲林縣元長鄉台19線今清晨發生一起死亡車禍。（圖／Threads@amy307213授權提供）





雲林台19線元長段今（30）日凌晨發生駭人車禍，1男1女慘死車道，遺體支離破碎、臟器外露，一度難以辨識身分。目前兩名死者身分都已經確定，其中女性死者甚至是在離家10分鐘車程的地方遇死劫。警方初步調查，至少有2輛車肇事。

警消今天清晨5點46分獲報，台19線元長段發生事故，趕抵現場發現一名腳踏車騎士、一名機車女騎士慘死車道，死狀駭人，一度難以辨識性別、身分。

警方目前已經釐清兩名死者身分，單車騎士是60多歲的李男，獨居附近鄉鎮撿回收維生，全身都有遭輾壓的傷勢，肢體破碎一度難以辨別；機車騎士為40多歲李姓女子，倒臥在中線車道，下半身嚴重變形慘死，據了解，李女是清晨騎車去北港上班途中遭遇死劫，事故現場離她的住家只有10分鐘車程。

警方依據現場的散落物位置、遺體位置和輾壓痕跡研判，推測肇事車輛至少2輛，目前警方擴大調閱事故現場附近監視器，並呼籲今天清晨行經該處的民眾主動與警方聯繫。

