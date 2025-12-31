雲林驚悚2死「遺體支離破碎」！甘蔗車輾過第一視角曝

路上兩人倒臥，甘蔗車輾過後離開現場。（圖／東森新聞）





雲林台19線昨（30）日清晨發生2死車禍，一對男女發生車禍後倒臥地面，卻被後方車輛輾壓，事後逃逸，肇事現場的監視器與行車紀錄器畫面陸續曝光。

警方初步調查指出，60歲李姓單車騎士與40多歲李姓機車女騎士疑似先發生碰撞後雙雙倒地，隨後遭林姓男子駕駛的甘蔗車輾過；林男未停車查看即駛離，兩人遺體又陸續遭後方多輛來車輾壓，警消到場時，現場散落車殼碎片、安全帽與鞋子，一男一女倒臥路中，均已明顯死亡。

兩人慘死路上。（圖／東森新聞）

甘蔗車行車紀錄畫面曝光

警方昨晚8時拘提甘蔗車駕駛林男到案，並調閱相關影像釐清經過，初步勘驗行車紀錄器，確認甘蔗車並非撞擊主因，當時林男清晨駕駛空車外出，準備前往甘蔗園載運甘蔗，行經該路段時發現路面雜物散落，李男、李女倒臥在地。

林男疑似因反應不及輾過導致車體上下大幅震動；不過，林男在明顯感覺輾過物體後仍未下車察看，而是持續向前行駛，並在下一個路口停等紅燈後離開現場。

雲林地檢署指出，經調查後研判李男與李女可能因擦撞倒地，但確切撞擊原因仍待釐清；林男輾過被害人後未停車查看即離開的情形屬實，涉犯《刑法》過失致死罪及肇事逃逸罪，後續將依法偵辦。

