雲林鰻夯上場 縣府攜手業者前進新竹巨城

雲林縣府與鰻魚養殖團體今天在新竹遠東巨城購物中心舉辦「雲林鰻夯上場」國產鰻魚行銷推廣記者會／翻攝照片





雲林縣政府27日與在地鰻魚養殖團體在新竹遠東巨城購物中心，共同舉辦「雲林鰻夯上場」國產鰻魚行銷推廣記者會，將雲林優質鰻魚帶進北部核心消費市場。現場由雲林縣副縣長謝淑亞與主廚盧俊斌親自進行料理示範，透過「蕃茄莎莎蒲燒鰻魚Q餅」及「蒲燒鰻魚松露貢丸燉飯」兩道創意佳餚，展現國產鰻魚創新料理的多元應用潛力，並規劃限量鰻魚料理免費試吃，邀請民眾透過實際品嚐，深入認識國產鰻魚的細緻風味與高品質。

謝淑亞表示，雲林縣為台灣鰻魚最重要的養殖重鎮，年產量占全國逾六成，長年以專業養殖技術與完整產業鏈，穩固奠定「鰻魚之鄉」的關鍵地位。鰻魚富含優質蛋白質、Omega-3 脂肪酸及維生素 A、B 群等多元營養，是全年齡、四季皆宜的健康食材，也是雲林重要的代表性水產品。

謝淑亞說，此次選擇新竹遠東巨城購物中心辦理推廣活動，正是希望藉由北部大型百貨商場的人潮優勢，提升雲林鰻魚的市場能見度，讓民眾更加認識鰻魚產品，促進產業穩定發展。

漁業署表示，國產鰻魚養殖過程均依循相關法規與科學化管理，落實養殖用水、用藥及產品溯源制度，確保食品安全與品質。透過中央與地方合作，持續輔導產業提升養殖技術、強化食安溯源制度及拓展多元行銷通路，讓優質國產鰻魚更貼近消費者日常生活。未來亦將持續支持地方辦理推廣活動，促進產銷平衡，穩定漁民收益，推動臺灣鰻魚產業永續發展。

農業處長魏勝德說明，雲林縣口湖鄉為全國最重要的鰻魚產區，產量長年居全台之冠。近年鰻苗捕獲量穩定，帶動整體產量供應充足，國產鰻魚價格相較往年更為親民，正是消費者品嚐臺灣優質鰻魚的最佳時機。

魏勝德表示，為進一步協助產業穩定產銷結構與產業競爭力，農業處將持續結合食農教育、節令行銷與跨域合作，積極推動國產鰻魚內銷推廣，讓台灣民眾能以合理價格，方便且安心享用來源透明、品質優良的臺灣鰻魚。

縣府指出，12 月 27 至 28 日兩天在 Big City 遠東巨城購物中心 1F 噴水池廣場，併同辦理雲林良品x巨城購物中心快閃市集活動，現場有限時限量鰻魚料理提供試吃品嚐，還有來自雲林肉品市場雲饗豬系列肉品與年菜商品、雲林古坑農會的咖啡系列產品、農聯福利中心的各式雲林好物、老吳佬花生糖及各式花生糖點心、敏志畜牧場雞蛋與蛋品禮盒、第二鰻蝦合作社國產蒲燒鰻與白燒鰻、西螺農會米食與米製伴手禮，以及光合菌教育發展協會推出的酸菜、辣椒醬與特色農特產品，歡迎新竹地區及各地民眾踴躍前來選購最優質的雲林良品。



