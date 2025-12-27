「雲林鰻夯上場」農業部與雲林新竹 合力推廣跨縣市農漁產交流

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】雲林鰻魚來囉！跨縣好物推廣27日在新竹巨城購物中心熱鬧登場，「雲林鰻夯上場」記者會結合新竹在地美食水潤餅、貢丸，創新推出鰻魚風味料理，讓民眾品嚐在地食材的美味與創意，體驗跨縣市合作帶來的豐富飲食文化。農業部漁業署、在地鰻魚養殖團體等共同參與，大力向市民推銷新鮮鰻魚促進產地行銷。

「雲林鰻夯上場」記者會邀請知名主廚盧俊斌，示範創意料理相當吸睛。（圖/記者黃溎芬翻攝）

雲林縣為臺灣鰻魚最重要的養殖重鎮，年產量占全國逾六成，長年來以專業養殖技術與完整產業鏈，穩固奠定「鰻魚之鄉」的關鍵地位。為積極推廣雲林在地鰻魚產業，並深化國產水產品內銷行銷，漁業署特別攜手雲林縣政府與在地鰻魚養殖團體，於新竹巨城購物中心共同舉辦「雲林鰻夯上場」國產鰻魚行銷推廣記者會，將雲林優質鰻魚帶進北部核心消費市場。現場邀請知名主廚盧俊斌進行料理示範，運用新竹特色水潤餅與貢丸入菜，巧妙結合鰻魚風味，呈現「蕃茄莎莎蒲燒鰻魚Q餅」及「蒲燒鰻魚松露貢丸燉飯」兩道創意佳餚，展現國產鰻魚從家常餐桌到創新料理的多元應用潛力，免費試吃吸引逛街民眾透過實際品嚐，深入認識國產鰻魚的細緻風味與高品質。

農業部與雲林縣、新竹市合力推廣跨縣市農漁產交流，邀民眾體驗豐富的飲食文化。（圖/記者黃溎芬翻攝）

遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，巨城長期致力於打造結合購物、生活與文化交流的城市平台，很榮幸能與雲林縣政府合作將優質國產農漁產品，引進北部消費市場，讓消費者在輕鬆逛街的同時，更深入認識國產鰻魚的品質與特色，創造消費者與產地之間的雙向交流，未來也將持續支持臺灣在地農漁業推廣，讓更多優質產品被看見、被選擇。27、28 兩天在1F 噴水池廣場，雲林良品快閃市集活動，限時限量鰻魚料理試吃品嚐外，來自雲林肉品市場雲饗豬系列肉品與年菜商品、雲林古坑農會的咖啡系列、農聯福利中心各式雲林好物、老吳佬花生糖及各式花生糖點心、敏志畜牧場雞蛋與蛋品禮盒、第二鰻蝦合作社國產蒲燒鰻與白燒鰻、西螺農會米食與米製伴手禮，以及光合菌教育發展協會推出的酸菜、辣椒醬等豐富多元農特產品擺滿擺好，歡迎新民眾踴躍。

新竹巨城廣場2天的雲林良品快閃市集活動，主推鰻魚夯上場。（圖/記者黃溎芬翻攝）

