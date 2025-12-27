雲林鰻新竹推廣 農特產饗客

農業部漁業署攜手雲林縣政府二十七日與在地鰻魚養殖團體，於新竹巨城購物中心舉辦國產鰻魚行銷推廣記者會。（記者曾芳蘭攝）

記者曾芳蘭∕竹市報導

雲林縣為台灣鰻魚最重要的養殖重鎮，年產量占全國逾六成，奠定「鰻魚之鄉」的關鍵地位。農業部漁業署攜手雲林縣政府，二十七日起一連兩天在巨城購物中心共同舉辦「雲林鰻夯上場」國產鰻魚行銷推廣記者會，現場有限時限量鰻魚料理提供試吃品嘗，還有肉品與年菜商品、雲林古坑的咖啡、等特色農特產品，場面相當熱鬧。

縣副縣長謝淑亞與知名主廚盧俊斌進行料理示範，運用新竹特色水潤餅與貢丸入菜，巧妙結合鰻魚風味，呈現「蕃茄莎莎蒲燒鰻魚Ｑ餅」創意佳餚，展現國產鰻魚從家常餐桌到創新料理的多元應用潛力，也邀請民眾透過實際品嘗，深入認識國產鰻魚的細緻風味與高品質。

謝淑亞表示，鰻魚富含優質蛋白質、Omega-3 脂肪酸及維生素 A、B 群等多元營養，是全年齡、四季皆宜的健康食材，也是雲林重要的代表性水產品，縣府多年來配合漁業署政策，持續推動國產鰻魚內銷與品牌形塑，讓國產鰻魚從產地穩定走向消費市場，成為民眾日常飲食中安心又美味的選擇。

產業發展處長嚴翊琦表示，近年新竹市與雲林縣在農漁產品推廣方面已累積良好合作基礎，包括一一四年九月、雲林縣政府參與新竹市購物節、展售「雲林良品」，讓市民能直接接觸產地優質食材。此次雲林縣再次北上推廣鰻魚產品，象徵跨縣市合作與資源共享的持續深化，也展現地方政府攜手支持在地產業的具體行動。

雲林縣政府農業處處長魏勝德表示，雲林縣口湖鄉為全國最重要的鰻魚產區，產量長年居全台之冠，近年鰻苗捕獲量穩定，帶動整體供應量充足，使國產鰻魚價格相較往年更為親民，正是國內消費者品嘗臺灣優質鰻魚的最佳時機。

巨城購物中心總經理羅仕清表示，一連兩天，於購物中心噴水池廣場，舉辦雲林良品快閃市集活動，現場有限時限量鰻魚料理提供試吃品嘗，還有來自雲林肉品市場的系列肉品與年菜商品、雲林古坑的咖啡、以及其他特色農特產品，歡迎民眾踴躍前往選購最優質的雲林良品。