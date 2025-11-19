雲林鳳山寺「有人拿貓罐拜虎爺」突發爐 網：當我病貓？

雲林縣土庫鎮鳳山寺主祀廣澤尊王，是當地重要的信仰中心。近日有信徒帶貓罐頭祭拜虎爺公，虎爺神龕前的香爐隨即大發爐，廟方人員擲筊請示後得知，虎爺公因為不是貓而不吃貓罐頭，對此祭拜方式感到不悅。

有信徒用貓罐罐去祭拜虎爺，導致大發爐，廟方表示虎爺不是貓。（ 圖／ 翻攝臉書 宗教爆報 ）

虎爺公不喜歡貓罐頭而大發雷霆也非第一次，廟方透露，過去經常有信徒誤以為虎爺公喜歡貓罐頭，甚至曾有人一次帶了3個貓罐頭來拜拜，同樣引發香爐大發爐。

鳳山寺人員表示，廟內虎爺公主要庇佑小朋友及保護寵物，過去有信徒因家中寵物受驚嚇而前來祈求護身符。

廟方人員推測，可能因為虎爺公經常保護貓咪，導致信徒誤認祂是貓而準備貓罐頭祭拜。志工團團長郭晉銘呼籲，參拜虎爺公可準備紙錢、雞蛋、鴨蛋或其他水果，這些才是適合的供品，請信徒不要再使用貓罐頭祭拜。

民俗老師表示，用貓罐頭祭拜虎爺公在某種程度上帶有貶低意味，屬於對神明不敬的行為。對待神明應抱持敬重態度，要清楚區分寵物與神明的界線。祭拜過的東西、已過期或損壞的物品都不符合神格，例如祭拜觀世音菩薩只能準備水果、餅乾等供品，絕對不能使用葷食。

臉書社團「宗教爆報」分享後，網友紛紛留言回應，有人表示「老虎不發威，你把我當病貓啊」，也有網友認為「發爐，可請示虎爺，說不定牠很高興內」。另有網友提到「其實大部分貓罐罐比人吃的罐頭更貴，應該是想請虎爺加持，給他家的喵吃平安」，還有人質疑「誰有看過老虎會自己開罐頭的，沒給開罐器？」部分網友則認為「信徒應該是不懂」。

