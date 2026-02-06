生活中心／李世宸、李澤民 新北報導

年節的腳步近了，雲林縣麥寮鄉與民視合作，宣布今年過年春節活動，不僅涵蓋群星演唱會、地方產業展售、文化展演及王船祭典宣傳，藝人雷洪、王瞳和王燦等人也預告，初一至初三將前往麥寮和大家見面。

主持人：「麥寮讚不讚？」麥寮鄉公所辦春節活動，特地北上合體電視台，更拿出地方好料要介紹給全台民眾。麥寮鄉長許忠富：「台灣第一罐用魚做的醬油。」在地食材，結合地方特色，攤位一個接一個，讓民眾大開眼界，麥寮鄉親也隨行帶來精彩演出，要展現地方社區的活力與文化特色。民視總經理廖季方：「王船祭在麥寮已經有很久的歷史，希望說透過這個活動，可以讓大家進一步，了解這個文化與意義。」麥寮鄉長許忠富：「麥寮有什麼東西？海口有蛤仔，讓大家來摸蛤仔兼洗褲，過年大家要去哪裡玩？來麥寮玩，來麥寮玩不無聊，又熱情又不無聊。」

廣告 廣告

雲林麥寮鄉辦春節活動！ 雷洪、王瞳、王燦都來了

藝人洪毛和民視總經理廖季方，仔細聆聽麥寮鄉長許忠富講解。（圖／民視新聞）不只美食，連知名八點檔藝人都來了，一起加入宣傳「麥寮春節活動暨王船祭典」，初一到初三讓大家看個過癮。藝人洪毛vs.雷洪vs.王瞳：「初一雷爸唱歌喔，當然那當然去都要唱，你好像懷疑我喔不是。」藝人洪毛vs.雷洪vs.王瞳vs.王燦vs.羅瑞誠：「初二小天使王瞳，初一初二初三，都來麥寮看我們大家啦，我有準備很多的題目要考大家，大家有機會看到羅瑞誠大哥的話，你們就趕快去找他要照片，跟他拍照當他的粉絲，這樣他就可以洩題給你了。」

雲林麥寮鄉辦春節活動！ 雷洪、王瞳、王燦都來了

雲林麥寮鄉辦春節活動！雷洪、王瞳都來了。（圖／民視新聞）今年春節期間活動內容豐富多元，麥寮鄉也結合文化觀光等元素，讓民眾走春之餘，深入體驗麥寮的生活樣貌。藝人王瞳vs.王燦vs.羅瑞誠：「來我們麥寮吃好吃的，玩好玩的聽好聽的歌。」藝人洪毛vs.雷洪vs.王瞳vs.王燦vs.羅瑞誠：「新年快樂過年歡迎來麥寮。」

原文出處：雲林麥寮鄉辦春節活動！ 雷洪、王瞳、王燦都來了

更多民視新聞報導

每小時一名兒少交通死傷！通學安全工作坊揭校園周邊道路盲點

郭忠祐頂著《豆腐媽媽》文和馬桶蓋造型！清唱「這首歌」引網狂讚：比原唱好聽

除夕限定錯過不再！韓籍啦啦隊大集合 7大女神炸裂《民視第一發發發》舞台

