雲林麥寮電動車充電網絡成型 三站同步啟用服務再升級

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林麥寮鄉近年人口成長與旅遊熱度攀升，為因應快速增加的電動車充電需求，鄉公所於12月11日正式啟用三座公共電動車充電站，成為全縣20鄉鎮中第一個完成多站部署的地區。此舉不僅強化在地交通機能，也為麥寮邁向低碳永續奠定重要基礎。

啟用典禮於社教園區舉行，由鄉長許忠富主持，地方貴賓及多位代表到場祝賀。開場由麥寮國小飛龍隊演出，象徵新建設帶來的活力與希望。許忠富表示，電動車普及速度越來越快，充電基礎建設必須提前部署，才能讓民眾與旅客「來得安心、走得放心」。

三座公有充電站分別建置於麥寮鄉公所大樓前停車場、麥寮社教園區停車場與表福路公有停車場。其中表福路站以慢充4槍為主，適合旅客於早市或商圈活動時使用；另兩站則配置快充2槍及慢充2槍，可因應不同交通情境，提高充電效率與選擇彈性。所有充電站皆採統一收費，每度電8元，便利性及透明度兼具。

許忠富指出，麥寮地處六輕周邊，工業區往返車流繁忙，加上近年觀光魅力提升，使電動車進入麥寮卻找不到充電點的情形時常出現。此次三站啟用，不僅解決外來車輛的充電焦慮，也提升在地居民使用電動車的意願，為推動節能減碳做出實質貢獻。

麥寮目前是全雲林人口第三大鄉鎮，城市機能逐步完善，並擁有「雲林西部首都」的稱號。許忠富表示，人口增加反映出鄉政建設受到肯定，而完善的交通與環境設施更將吸引更多家庭與旅客停留。公所未來也將持續規劃更多智慧化與永續導向的建設，打造宜居、宜遊的現代化海線城鎮。（照片／提供）