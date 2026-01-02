雲林黃海岱與戲偶之道特展 向大師致敬

紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師一百二十六歲冥誕，彰顯雲林作為布袋戲原鄉的重要地位，雲林縣政府今（二）日假雲林布袋戲館盛大舉辦二零二六雲林布袋戲日暨傳藝之魂:黃海岱與戲偶之道開展記者會。（記者劉春生攝）

為紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師一百二十六歲冥誕，並彰顯雲林作為布袋戲原鄉的重要地位，雲林縣政府於昨（二）日假雲林布袋戲館盛大舉辦「二零二六雲林布袋戲日暨傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道開展記者會」。現場由張麗善縣長、陳璧君副縣長、縣府首席顧問黃逢時、文化觀光處代理處長陳世訓、霹靂國際多媒體董事長黃文章、縣議員黃美瑤、王鈺齊、虎尾鎮長林嘉弘、虎尾鎮民代表會主席陳明聖等共同為「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展揭幕，見證布袋戲從傳統到現代的多元風貌。

今年活動除延續緬懷大師的傳統，更邀請「小金掌獎」得主虎尾平和國小布袋戲團擔任開場演出，象徵掌中技藝的代代相傳；今「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展，從黃海岱大師的傳統技藝精神，延伸至當代霹靂布袋戲的影視創新，展覽內容橫跨世代，引領民眾看見布袋戲在不同時代的價值與演變，黃海岱留下的，不只是偶戲技巧，更是一種不斷創新、不忘本源的藝術態度。從一人一偶一台戲，到霹靂千人團隊的戲劇宇宙，這是一條從傳統走向未來的堅定道路。

縣長張麗善表示，布袋戲不僅是雲林的文化資產，更是臺灣在國際上的重要意象，縣府自二零零七年起將黃海岱大師生日（一月二日），訂為「雲林布袋戲日」，表達對大師十二萬分敬意，感謝其對布袋戲付出、奠定基礎。同時也肯定以黃海岱大師為首的黃家歷代相傳，不斷將文化藝術深耕、傳承，更結合創新與數位科技，讓傳統布袋戲走向國際、發揚光大。

張麗善縣長強調，最能代表台灣意象就是布袋戲，未來在布袋戲傳習中心興建、布袋戲文化深耕，都需借重先進前輩、集合眾人之力，彰顯布袋戲的靈魂精神，雲林縣政府也將扮演重要推手，將布袋戲文化發揚延續。

霹靂多媒體董事長黃文章感謝雲林縣政府對布袋戲支持與肯定，做為晚輩，他遵循著祖父的腳步，把布袋戲做好、做得更有未來。傳承攸關布袋戲的未來，在張縣長努力跟支持之下，雲林縣絕對是布袋戲的故鄉，我們把布袋戲傳承工作紮實做好，讓布袋戲代表台灣走上全世界，越來越好。

陳璧君副縣長指出，傳統布袋戲是台灣很重要的無形化資產，雲林縣政府在張麗善縣長上任後，這些年無論是國際偶戲節活動、國家級布袋戲傳習中心興建，扮演著重要據點雲林布袋戲館，展現對於布袋戲原鄉、文化傳承重視。

此次，由雲林縣政府文化觀光處主辦，霹靂國際多媒體股份有限公司策展，《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展，將黃海岱大師珍貴的傳統彩樓、佈景戲台及木製、鐵製戲箱等未曾公開、難得一見之展品，首度大公開。