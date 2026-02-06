雲林黨部通過提名選縣長 張嘉郡誓言全力以赴讓鄉親有感 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／雲林報導

國民黨雲林縣黨部今（6）日通過提名立委張嘉郡代表參選下一屆雲林縣長。張嘉郡表示，她感謝縣黨部主委簡明欽的肯定，也感謝黨部委員們的支持，會全力以赴，帶領國民黨選將，並串連友黨，一起打贏年底的這場選戰。

國民黨雲林縣黨部今日召開委員會議，全體委員以拍手方式通過報請黨中央提名張嘉郡參選下一屆雲林縣長，預計在3月4日的國民黨中常會中確定提名案。張嘉郡表示，她會持續勤走基層、傾聽民意，了解20鄉鎮市的需求，未來會逐步提出讓民眾有感的政見，徹底讓雲林脫胎換骨。

今日召開委員會議開始前，簡明欽表示，雲林縣長張麗善帶領雲林縣整體發展的成果有目共睹，7年多來的努力扭轉了雲林長達13年縣政發展停滯的局面。他指出，在縣政發展的關鍵時刻，若未來的縣長囿於意識形態或施政格局不足，推翻這7年的擘畫，恐使雲林再度陷入停滯。

簡明欽當場請求委員提議下一屆縣長人選，並主動推薦張嘉郡，指出張自2008年擔任立委，深入走訪雲林各鄉鎮、熟稔地方需求，問政專業認真，成功爭取多項中央補助，包括治水工程經費逾46億元、雲林縣立田徑場21.4億元，以及跨清水溪大橋12.6億元等重大建設。

據了解，現場委員聽聞張嘉郡名字時，隨即熱烈鼓掌通過提名案。簡明欽做出結論表示，各界均高度肯定張嘉郡的服務表現，認為她是承接張麗善施政成果的最佳人選，將報請國民黨中常會確定。

對此，張嘉郡表示，張麗善過去7年的努力與貢獻，她相信鄉親們都看在眼裡，她過去2年在立法院，也積極配合縣政團隊的運作，協助地方爭取中央建設與經費，非常了解雲林過去7年的施政方向，未來會在張麗善奠定的基礎之上持續加速前進。

照片來源：張嘉郡臉書

