雲林 丁學忠之父告別式 藍白致哀

立委丁學忠之父丁耀林告別式17日在雲林縣虎尾鎮舉行，立法院長韓國瑜（前左一）、國民黨主席鄭麗文（前左二）等人到場致哀。（張朝欣攝）

立委丁學忠（前左二）之父丁耀林告別式17日在雲林縣虎尾鎮舉行，由雲林縣長張麗善（前中）介紹丁老先生的生平。（張朝欣攝）

立委丁學忠之父丁耀林曾拍攝電影《台西風雲》轟動全台，上個月底辭世享壽88歲。告別式17日在雲林縣虎尾鎮舉行，立法院院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等人都到場弔唁，雲林縣長張麗善致詞介紹丁老先生的生平，丁學忠感謝眾人前來送別父親最後一程，將用更好的服務來回報大家。

出身雲林縣台西鄉的丁耀林育有5子1女，丁學忠排行老四。丁耀林創作的第1部小說《台西風雲》，敘述江湖故事，強調浪子回頭善莫大焉，希望藉由此書勸善改過。出版後大受歡迎，短短數個月大賣24萬冊，隨後自編自導拍攝《台西風雲》電影，首輪上映即打破全台20年的票房紀錄，轟動一時。

告別式由韓國瑜擔任點主官，鄭麗文、黃國昌、張麗善、立法院國民黨團總召傅崐萁、前雲林縣長張榮味及立委張嘉郡、許宇甄、牛煦庭、邱鎮軍、王育敏、黃建賓、林沛祥、翁曉玲、羅智強、陳玉珍、林思銘、游灝、林倩綺、鄭正鈐、高金素梅等人都到會場弔唁，場面肅穆莊嚴。

張麗善介紹丁耀林時提到，去年《台西風雲》再版，丁老先生寫下詩作《漫漫長路我走過》，並授權雲林縣政府，留給雲林家鄉的「芒果大道」。正如詩中所寫「走過了黑暗和苦難，黎明的朝陽在向我呼喚」，丁老先生用一生實踐了這句話，將文字與道路並行，讓生命的力量陪伴後人前行。

丁學忠指出，父親熱愛創作，即使年過8旬，依然堅持每天閱讀書寫。《台西風雲》再版時，父親寫下詩作《漫漫長路我走過》，這條路父親走得踏實且坦蕩，謝謝父親用一生教會後輩如何挺直腰桿行走人生，其身影將永存在眾人的心中。