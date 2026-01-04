雲林 企業家報恩 10年5千萬助弱勢

雲林縣退休企業家陳志育（右三）感恩五年千歲保佑，10年來捐出逾5000萬元賀歲金幫助弱勢家庭。（張朝欣攝）

雲林縣退休企業家陳志育10年前因馬鳴山鎮安宮五年千歲庇佑，經濟度過難關，家人健康也獲改善，為感謝神恩，決定化小愛為大愛，每年以五年千歲名義發放賀歲金給弱勢家庭，至今已送出逾5000萬元。陳志育4日前往古坑鄉送愛，共有510戶受惠，他表示，愛如流水永不中斷，將持續送愛心至更多鄉鎮。

66歲的陳志育是雲林縣元長鄉人，早年北上奮鬥，成為新竹科學園區某電子科技公司創辦人之一，事業蒸蒸日上。10年前家人健康出現問題、經濟也遇到瓶頸，人生陷入困境，為此前往馬鳴山鎮安宮祈求五年千歲，希望千歲爺能夠幫助他度過難關，並發願一旦好轉，一定會幫助有困難的人。

心誠則靈，陳志育隨著各方面的好轉，更堅定幫助他人的決心，因為自己有過不如意的時候，深知許多人面對困境，只要給予幫助鼓勵，便能在關鍵時刻拉他一把，重新振作起來，因此決定以五年千歲名義，每年舉辦賀歲金關懷活動，結合信仰與實質的幫助，讓更多人有機會再次邁向光明人生。

陳志育表示，賀歲金關懷對象以低收、中低收入戶及邊緣戶為主，每戶發送3000元愛心紅包，並以元長家鄉做為起點，陸續擴大至四湖、台西、東勢、口湖、褒忠等雲林沿海鄉鎮，今年新增水林鄉與古坑鄉，全縣共有8鄉鎮約2600多戶民眾受惠。

「愛心是會傳染擴大的」，陳志育說，崢峰生技公司負責人魏誌成、古坑綠色隧道果菜生產合作社理事長莊永哲、VDS活力東勢公司總經理王文星等人得知他的賀歲金活動，紛紛共襄盛舉，一起捐贈現金與物資送愛，這種正向的力量是祥和社會不可或缺的，因此未來還會持續擴大，造福更多人。

立委、民進黨雲林縣黨部主委劉建國也參與此次送愛活動，他強調，愛心行動由個人發起，發願行善10年之久，是非常罕見的，其精神令人感佩。古坑鄉長林慧如感謝各界送愛來古坑鄉，在寒冬中讓許多弱勢家庭倍感人間溫情。