雲林一個月內2度山林火災 張麗善火大：抓到人要嚴懲

雲林縣府近年推動草嶺石壁森林療癒基地，該處516公頃是雲林縣府財產。（圖／雲林縣府）

張麗善臉書張貼昨晚石壁山林火警空拍畫面。（圖／雲林縣府）

針對草嶺石壁山區一個月內發生兩起山林火災，雲林縣長張麗善今（30日）受訪表示，這次起火點並非玩樂之處，可能是偷筍或有其他目的的人所為，為了個人私利，勞師動眾滅火，抓到一定要嚴懲。

張麗善目前人在中東巴林行銷雲林良品，草嶺石壁山區昨晚又發生山林火災，所幸雲林縣消防局、草嶺石壁部落民眾協力滅火，加上天降甘霖，8小時內撲滅火勢，僅燒掉1公頃農業部林業及自然保育署嘉義分署阿里山事業區172林班地。

張麗善臉書今日貼文指出，今天凌晨4時40分完全撲滅，早上7時03分空勘確認現場已無煙霧，「代表雲林縣政府，向所有投入救災的警義消弟兄姐妹及協力滅火的草嶺村民，致上最深的感謝與敬意。你們用汗水與專業，換來鄉親的平安。」

她接受網路採訪表示，針對保護山林以及防火防災、宣導，未來民間也要成立組織；山路很小，大型消防水車無法進入，未來將添購可以在山林小路前進的小型幫浦車。

張麗善指出，這次起火處在「九芎神木」停車場後面，並不是可以玩樂的地方， 可能是想要偷筍或有什麼目的的人去，希望林務局加強巡邏，保護竹林也避免承租人損失，這樣的行為為了個人利益，勞師動眾使用那麼多社會資源，抓到一定要嚴懲。

她說，3月之前如果台電能夠在石壁山區供電，到時候再看監視器怎麼裝，蓄水池有電了也可以做消防栓和配管，消防栓才能夠保護山林的產業和觀光。一年一度櫻花季將到，縣府會請義消、警消加強巡邏，至少516公頃的療癒基地不能有任何損失。

針對有民代抨擊雲林縣府權責不分，張麗善表示，沒有什麼權責不分，她不可能叫林務局來打火，站在地方的立場，第一時間滅火就是看誰的效率最好，半個月前山林火災，中央也調動直升機來灑水，把災害降到最低，國家資源是共同分享的。

