雲林 傅崐萁挺張嘉郡 接棒張麗善

國民黨立院黨團總召傅崐萁13日到雲林縣，推薦立委張嘉郡參選雲林縣長，期盼她能接棒張麗善，讓雲林持續進步。（張朝欣攝）

國民黨立院黨團總召傅崐萁13日到雲林縣參加活動，特別推薦立委張嘉郡參選雲林縣長，強調張嘉郡學經歷都好，期盼她能接棒雲林縣長張麗善，這是台灣本土政治史的美談，很不容易，第1棒、第2棒很辛苦，但第3棒是最艱難的，張嘉郡做了很多準備來面對最大的挑戰，相信雲林會有這個福氣，迎向更嶄新的未來。

傅崐萁是雲林縣四湖鄉海清宮包公祖廟信徒，經常來參拜，適迎海清宮休閒大樓啟用前來祝賀。傅致詞時先稱讚張麗善自擔任立委時就非常認真用心，一直到當上縣長共20年來為雲林爭取很多經費與建設；他隨後推薦張嘉郡，強調她很善良又優秀，是第一流大學政大畢業，還在世界知名的英國國王學院求學，擔任立委後，深入了解中央運作與地方需求，希望她能讓雲林這塊招牌更閃亮。

傅崐萁提及，自己是包公的信眾，雖然落難很多次，但包公與眾神一直保佑他，讓他可以不斷站起來，相信包公也會保佑大家新的一年平安順利。

傅受訪時表示，張嘉郡到過許多一流國家學習，相信會帶給雲林縣不一樣的思維與格局，讓雲林能夠更進步，由她接棒張麗善是台灣本土政治史的美談，很不容易，第1棒、第2棒很辛苦，但第3棒是最艱難的。張嘉郡不僅去過英國，還去了美國、歐洲等很多國家，很多發想都很不錯，不會被局限住，相信雲林會有這個福氣，由她帶來嶄新的未來。

民進黨提名雲林縣長參選人、立委劉建國昨邀內政部國土管理署長吳欣修會勘雲林東勢鄉東勢東路人行步道、麥寮高中周邊人行環境改善、元長鄉老人日照中心周邊人行環境改善，3項工程總經費9150萬元，盼讓用路人能更安全、安心。