雲林 元長鄉長選戰 綠交棒藍待整合

雲林縣元長鄉長選舉，現任鄉長李明明2任屆滿，外傳綠營瓦磘村長陳中一有意接棒參選。藍營現任縣議員蔡明水、鄉代會主席李宗懋均不排除參選。李明明是民進黨籍施政獲肯定，本屆更是無人挑戰同額競選，若全力輔選陳中一，聲勢看漲。蔡明水、李宗懋同屬藍營，則有待進一步整合。

蔡明水投入政壇逾40年，從鄉民代表做起，後擔任縣議員，本屆已是第3任，曾參選2次鄉長失利，此次傳出有意再投入鄉長選戰，支持者全力相挺，認為蔡從政以來服務選民無數，爭取很多建設，非常了解地方需求，是非常適合的人選。李宗懋上任鄉代會主席後，即傳出有意角逐鄉長，後續發展有待觀察。

廣告 廣告

李明明民國107年為民進黨拿下元長鄉執政權，隔年致力解決「花生之亂」，贏得農民肯定，加形象親和、勤於鄉政，111年無人競選順利連任，明年2任屆滿，可能轉戰縣議員。目前傳出陳中一將接棒，陳除擔任瓦磘村長，也是元長村長聯誼會會長，基層實力不容小覷，若加上李的輔選，有望延續綠營執政。

蔡明水、李宗懋均為無黨籍但同屬藍營，2人若能整合，勝選機會更大，不過，2人各有其死忠支持者，如何整合有賴藍營高層出面。藍營人士指出，距明年選舉尚有近1年，應有足夠時間溝通協調。

地方政壇分析，綠營雖有現任執政優勢，但藍營長期深耕地方，估計綠營在元長鄉約掌握4成選票，藍營約6成。蔡明水、李宗懋實力相當，以各占3成來看，若2人無法整合，對上火力集中於1人的綠營，可能會讓綠營漁翁得利。