雲林「十條通」男栽在假車牌 擁槍毒逃亡3年遭逮

雲林縣街頭驚傳槍響！一名42歲張姓男子因懸掛假車牌遭警方鎖定，竟拒檢逃逸。警方一路追緝至林內鄉重興路，見張嫌企圖劫持路旁機車繼續逃亡，當機立斷猛踩油門衝撞阻斷，並連開10槍威嚇，最終由5名員警合力將其強勢壓制。警方調查發現，張嫌身揹10條通緝、逃亡超過3年，車內更藏有改造手槍及大量毒品，所幸未引發警匪駁火，全案依法移送偵辦。



警方表示，張嫌因涉及毒品、肇事逃逸、毀損、家暴及侵占等罪嫌，共揹負10條通緝令，已逃亡3年多。日前警方發現其車輛懸掛假車牌，隨即展開圍捕。張嫌見警力逼近，在林內鄉重興國小附近棄車狂奔，試圖騎走一輛鑰匙未拔的民用機車。

目擊民眾指出：「警車沒有猶豫直接撞上去，因為那個犯人要騎摩托車逃走，警察為了攔他才撞的。」支援警力隨即一擁而上，但張嫌仍頑強抵抗，警方動用警棍並強勢撲身壓制，才將其上銬逮捕。現場圍觀民眾眾多，且緊鄰民宅，警方事後在張嫌車上搜出一把改造手槍、5顆子彈及海洛因、安非他命等毒品，驚覺張嫌擁槍自重，若當時發生槍戰後果不堪設想。



斗六警分局副分局長林清豐說明，現場查獲槍毒證物確鑿，張嫌車輛因衝撞導致車頭全毀、板金破裂並留有彈孔。警方除將其解送歸案外，也針對是否涉及毒駕進一步採尿釐清。

