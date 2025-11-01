雲林 台灣咖啡節 馬雲推美酒加咖啡

雲林縣長張麗善（前排左三）與連江縣副縣長陳冠人（左四）一手咖啡杯、一手高粱杯，行銷馬祖酒廠與古坑農會的美酒與咖啡禮盒。（周麗蘭攝）

雲林縣政府主辦的「2025台灣咖啡節」1日在古坑綠色隧道登場，邀集全台13個縣市、超過百家咖啡業者擺攤，吸引咖啡迷逐攤品嘗，連江縣副縣長陳冠人更帶著馬祖酒廠的美酒，與縣長張麗善共同行銷「日光微醺」咖啡美酒禮盒，象徵兩縣展開「馬雲計畫」。

雲林縣府今年舉辦第23屆台灣咖啡節，古坑鄉綠色隧道公園綠草皮搭著營帳，來自全台13縣市的咖啡業者各自煮著香氣迷人的咖啡，現場免費招待。

古坑鄉長林慧如表示，她年輕僅有少數咖啡品牌，如今已百家爭鳴，古坑鄉公所日前也舉辦一場「健步如啡」健行活動，咖啡已經完全融入現今生活中。

2025年台灣咖啡節活動於1、2、7、8、9日舉行，邀集來自全台咖啡業者，連江縣府與雲林縣府今年展開「馬雲計畫」（馬祖、雲林），其副縣長陳冠人特地帶著馬祖酒廠的美酒參展，是全場唯一不同香氣的攤位，人潮不比咖啡攤位少！

馬祖酒廠以「東湧陳年高粱酒」與古坑農會「古坑鐵皮卡咖啡」組成日光微醺禮盒，包裝是台灣藍鵲、黑嘴端鳳頭燕鷗象徵兩島飛翔，張麗善、陳冠人共同簽名，象徵兩縣合作，隨後兩人一手咖啡杯、一手高粱杯，豪邁乾掉！

陳冠人說，馬祖最好的高粱酒展現濃烈、渾厚、圓潤，雲林全世界第一名的鑽石級的咖啡展現的是芳醇、回甘，美酒加咖啡又共創品牌，必定傳為佳話。

立法院顧問葉壽山出席表示，古坑是台灣咖啡的基地，也是行銷世界最好的品牌。張麗善則邀請各地咖啡迷體驗今年5大主題，分別是音樂咖、休閒咖、文青咖、親子咖、萌寵咖日，盡情享受咖啡生活的樂趣。【禁止酒駕。飲酒過量，有害健康。】