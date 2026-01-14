雲林「台版嵐山」森林大火day3！警消力阻延燒竹創生基地

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁山區，是獲世界竹組織認證的「世界竹地標」，也有「台版嵐山」美名，12日上午7點發生森林火災延燒至今（14日）進入第3天，火勢稍獲控制，國搜中心今天也出動2架直升機，國防部出動1架直升機，支援進行空中滅火，地面則有18名警義消全力滅火，防止火勢蔓延至「竹創生基地」。

警消持續阻擋火勢，避免其延燒至「竹創生基地」（圖／雲林縣消防局提供）

雲林縣消防局長林文山表示，從昨晚警戒至今天清晨6點，高空木棧道警戒區下方約100公尺處仍有零星火點，所幸未向上延燒，但由於天乾物燥加上近3個月未降雨，火勢撲滅難度極高，目前已燒毀8公頃林地。

空勤總隊出動直升機支援滅火。（圖／民眾提供）

林文山指出，目前已在上方警戒點（竹創森林）部署2輛消防車、民間小水車2至3輛，配置8位消防員、義消及民力5至10名，採由上往下滅火策略，下方警戒點（受天宮）則部署小型消防車、民間小水車2至3部，共有6名警消跟1名役男，義消及民力5至10名，負責警戒及滅火，水箱車隨時待命。

警消目前仍持續阻擋火勢，避免其延燒至「竹創生基地」（圖／雲林縣消防局提供）

國搜中心今天也派遣空勤總隊UH-60M及黑鷹直升機，於上午7點30分抵達火場，空勘後降落湖山水庫裝掛水袋執行滅火任務，國防部則是出動CH-47直升機，視滅火需求持續配合作業。

警消目前仍持續阻擋火勢，避免其延燒至「竹創生基地」（圖／民眾提供）

火災現場曾發現電鋸和柴油桶，消防局初步研判與起火關聯性不大，但仍將進一步調查起火原因，所幸佔地516公頃的「草嶺石壁森林療癒基地」及周邊知名景點目前未受波及，消防局表示將全力防堵火勢，確保觀光區域安全。

