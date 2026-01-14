雲林「台版嵐山」火災第3天！國防部出動運輸直升機滅火

國防部出動CH-47「契努克」運輸直升機協助滅火。 圖：石壁社區提供

[Newtalk新聞] 雲林縣古坑鄉草嶺村石壁山區，擁有「台版嵐山」美名更獲世界竹組織認證「世界竹地標」，本月12日發生森林火災延燒至今進入第3天，空中勤務總隊持續派遣直升機灑水滅火，國防部也出動CH-47「契努克」運輸直升機加入空中滅火行列，地面則布置多名警義消全力滅火，防止火勢蔓延至「竹創生基地」。

空中勤務總隊第二大隊第三隊派遣黑鷹直升機，今日上午前往火場實施空勘，確認火情後前往湖山水庫掛接水袋執行滅火任務，共投水6次、投水量約12公噸，隨後中午又派出第二架次接續執行滅火任務。

國防部也於今日派出CH-47「契努克」運輸直升機，一趟可載5至7公噸水量，比空勤總隊的直升機多2至3倍，滅火效果更明顯，上午10點多到11點半共計投水6次，目前火勢有變小已無大面積延燒。

雲林縣消防局指出，已在上方警戒點（竹創森林）部署2輛消防車、民間小水車2至3輛，配置8位消防員、義消及民力5至10名，採由上往下滅火策略，下方警戒點則部署小型消防車、民間小水車2至3部，共有6名警消跟1名役男，義消及民力5至10名，負責警戒及滅火。

