雲林 台西鄉長李文來拚連任 綠人選未定

雲林縣台西鄉長選舉，藍營李文來尋求連任。（本報資料照片）

雲林縣台西鄉長選舉，藍營現任鄉長李文來尋求連任，目前綠營人選尚未確定，外傳本屆參選鄉長落敗的連珮伶、連的丈夫趙瑞和都有可能，但也不排除推出新人參選。趙瑞和民國103年曾當選台西鄉長，讓民進黨在台西鄉執政，但隨後綠營連番失利，面對明年選舉，綠營人士透露，仍會推人選投入選戰。

李文來曾任台西鄉農會理事長、台西鄉代會主席，基層實力雄厚，本屆當選鄉長，3年多來施政受肯定，他坦言將尋求連任，台西鄉位於風頭水尾，要持續發展地方建設，引進產業園區，才能創造就業機會，吸引年輕人返鄉，他已做好建設藍圖，希望鄉民們繼續支持，一起打造更美好的台西鄉。

李文來表示，目前雖尚無人表態要與他競選，但他仍不敢鬆懈，勤跑基層為民服務，距明年選舉投票日還有近1年時間，變數相當多，不管情況如何變化，他相信只要用心經營，努力為地方打拚，選民的眼睛是雪亮的，一定會選出最好的鄉長。

外傳台西區縣議員吳蕙蘭有可能參選鄉長，吳直言「不可能」，表示李文來這3年多來做得很好，鄉民們都給予肯定，她也支持李爭取連任繼續服務大家。地方政壇人士分析，藍營已有共識由李尋求連任，除非有「孤鳥」執意跳出來參選，否則不太可能出現茶壺裡的風暴。

綠營支持者提到，台西鄉長期由藍營執政，是綠營的艱困選區。儘管民進黨趙瑞和曾當選台西鄉長，讓綠營士氣大振，但後來綠營連連失利，在台西鄉長期插旗的希望落空。面對明年鄉長的參選人選，目前尚在審慎評估中，預計農曆年後可望明朗化。