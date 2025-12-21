▲雲林「台語家庭」徵集全國第一，展現台語傳承的豐碩成果。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府文化觀光處主辦的「培育台語家庭」推廣計畫，今（21）日上午於虎尾多功能活動中心舉行成果發表會，縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、議員陳乙辰、黃美瑤、王鈺齊、蔡孟真、林文彬、虎尾鎮長林嘉弘、雲林縣台灣悅讀人教育發展協會理事長吳麗春一同為活動揭開序幕，展現雲林深耕台語傳承的豐碩成果。

縣長張麗善表示，今日由縣府與台灣閱讀人協會共同為台語推廣舉辦成果展，看到很多鄉親一早熱情參與講台語活動，也看見家庭、學校、青年族群到社區商家共同投入台語推廣的成果，逐步形成從生活中自然講台語的文化風景，令人十分感動。雲林縣「台語家庭」徵集更連續2年拿到全國冠軍，今年全國7000多戶中，雲林縣就占了1300多戶，顯現縣府對台語推廣政策的用心與落實。

張縣長強調，台語是咱的母語，推廣台語學習不僅是語言傳承，更是孩子與阿公阿嬤世代情感與地方文化的深度連結。台語是咱重要的文化資產，縣府將持續投入資源，透過教育、社區與文化活動，讓台語成為雲林人自然開口的共同語言。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林與中央文化部攜手共同推動台語家庭政策，感謝雲林縣台灣悅讀人教育發展協會的合作，在理事長吳麗春的用心推廣下，讓雲林今年的學習台語家庭達1371戶(文化家庭 523 戶1,132 人、學習家庭 848 戶1,881 人)，占全國7705戶約18%，雲林縣在全國 20 個參與縣市中，已連續兩期於台語推動計畫中名列第一，展現縣府卓越的政策執行力，深獲文化部肯定。

▲立委張嘉郡表示：積極傳承推展「大家說台語」是我們當前重要的使命。右一：雲林縣台語文研究學會理事長，廖進雄。(記者劉春生攝）

陳璧君說，台語推廣計畫場域不只是家庭、學校、社區，更深入在地咖啡店、觀光工廠、生態園區與圖書館等打造台語友善空間，讓民眾在喝咖啡、閱讀、參訪或參與親子活動時，都能聽見台語、講台語，從生活中學習台語。且為降低學習門檻、吸引年輕世代加入，計畫特別規劃多元「生活化台語課程」，以飲食文化、觀光旅遊、職場應用及流行文化等貼近生活的主題，透過真實情境引導學員自然開口說台語，讓語言學習不再侷限於課堂，而是成為生活的一部分。

陳璧君指出，優異的成績讓我們獲得文化部明年上限700萬的補助經費，支持縣府深化台語推廣工作；除三都（新北市、高雄市、臺南市）外，雲林為 115 年度獲得補助金額最高的縣市，充分彰顯縣府推動台語政策的具體成效。未來，文化觀光處將持續推動相關計畫，陪伴更多民眾重新親近、認同並喜愛台語。

今日成果發表會另一大亮點，為以「攤位闖關遊戲」形式進行年度學習成果驗收。現場設置多項趣味台語關卡，透過問答、情境對話、語詞配對等互動方式，讓參與者在遊戲中檢視學習成果，完成闖關者可獲得紀念小禮，現場氣氛熱絡，吸引大小朋友踴躍參與。

雲林縣台語文研究學會為輔導有志參與「台語文化傳承」任務之學員，特別自今114年5月份起利用每週日上午9-12時在虎尾鎮北平路72號「孤挺花協會」教室開辦兩個「台語師資認證考試」的培育班：1.「虎尾溪社區大學」學程時間依照學程招生教學。2.社大寒暑假休課期間改以「讀書會」方式填補教學空檔時間。如此可讓勤學之學員擁有永續不斷的進學機會，增加應試之信心，提升赴考成績。