雲林 土庫托嬰中心啟用 張麗善催生3胎

雲林縣政府17日舉辦土庫公設民營托嬰中心揭牌儀式，由社團法人嘉義市希望種子兒童暨青少年成長協會經營管理，在土庫鎮第2零售市場舊址提供托育服務，之前已試營運，40個收托名額秒殺額滿。縣長張麗善表示，去年雲林粗出生率全國第一，鼓勵大家要生3胎，才能促進人口成長。

張麗善表示，縣府自民國113年宣布推動「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，有效推升雲林的生育率，不僅113年的粗出生率為千分之10.6，高居全國第一，萬寶龍計畫更在今年8月就提早4個月達標，迎接大小龍年的第1萬名寶寶。截至本月中旬，雲林這2年已經誕生逾1萬1150名寶寶。

「大家要生3胎，才能促進人口成長」，張麗善說，縣府除催生寶寶，更鼓勵大家生第2胎甚至第3胎，因此積極布建托嬰中心及幼兒園幼幼班，讓家長可以放心生、安心養，配合衛生福利部推動0至2歲兒童社區公共托育政策，持續規畫公設民營托嬰中心，擴充托育量能、提升服務品質與可近性。

縣社會處長林文志提到，目前縣內準公共托嬰中心有13家（可收590名幼兒）、公設民營托嬰中心8家（可收222名幼兒），合計21家。未來民間預計新增3間私托（可收托110名幼兒）及縣府持續布建11間公設民營托嬰中心（可收托386名幼兒），合計新增14間托嬰中心，公私協力全面提升在地家庭的育兒支持。

林文志指出，公設民營托嬰中心每名幼兒每月僅需收費9000元，扣除托育補助第1胎補助7000元、第2胎8000元、第3胎以上9000元，等於每名幼兒最多每月只要負擔2000元即可就托。