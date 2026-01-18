雲林 土豆鳥避冬數量減 學者：誤差內

雲林縣等中部平原農耕區是小辮鴴來台度冬的主要地點，每年更有8、9成小辮鴴集中在雲林境內。「2026年土豆鳥大集合」小辮鴴普查公民科學活動18日開跑，志工們在雲林、彰化等縣市同步普查，今年全台數量約1萬4651隻，其中雲林約1萬2351隻，占近9成。鑑於小辮鴴為推動友善農業的代表物種，未來還將持續普查，作為生物多樣性保育參考。

小辮鴴每年11月至隔年2、3月來台度冬時，恰逢雲林花生產季，因此被稱為土豆鳥。其大量聚集在雲林的特殊情況，引起雲林縣野鳥學會注意，民國98年推動「雲林縣小辮鴴普查」，101年生物多樣性研究所加入普查，並廣邀其他縣市鳥友參與，103年更進一步將普查範圍擴及至全台。

今年農業部林保署南投分署攜手雲林縣政府、雲林縣野鳥學會、農業部生物多樣性研究所、黃金蝙蝠生態館等單位，號召216名鳥友志工前往雲林、彰化、台中等縣市共45處認養樣區，系統性紀錄小辮鴴的出沒數量、分布位置及利用棲地類型，作為後續農地棲地經營與物種保育政策研擬的重要科學基礎。

雲林縣野鳥學會理事長蔡中文表示，大量土豆鳥選擇來雲林做客，主要是雲林有大量農田，且恰逢花生產季，這段時間正好是水、旱田輪作期，有利覓食、休息，這也顯示雲林農田生態相當良好。

至於今年土豆鳥數量略少於去年，學會理事吳崇漢認為，土豆鳥會選擇在較隱密的農田棲息，志工們不一定能觀察到。去年全台共約1萬6029隻，今年約1萬4651隻，屬合理誤差範圍，顯示數量維持穩定。

南投分署指出，小辮鴴主要棲息在農田及溼地等開闊環境，其族群狀況高度仰賴農地經營方式與棲地條件，對平原農業地景變化具高度敏感性，有明確的指標意義。配合國土生態保育綠色網絡政策，已將小辮鴴納入斗六丘陵淺山農地保育軸帶及彰雲海岸溼地保育軸帶的關注物種。