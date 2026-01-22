雲林「地理資訊黑客松競賽」讓在地服務更有溫度 （圖／雲林縣政府提供）

「第一屆雲林縣政府地理資訊整合平台應用黑客松」，共有23個雲林縣府局處組隊參加，現場交流熱絡。雲林副縣長謝淑亞勉勵參賽同仁勇於創新、爭取佳績，展現數位治理與跨域合作的行動力。



黑客松競賽由雲林縣政府計畫處主辦，希望提升對雲林縣地理資訊整合平台的理解與實務應用能力，促進圖資在地方治理與公共服務上的多元發展。競賽流程包含GIS平台課程與操作指導、團隊成果製作及簡報發表，各隊以自訂主題進行圖資分析與應用。

廣告 廣告

最終由計畫處「雲林規劃先鋒策士團」榮獲冠軍。以《A躍見未來 永續建築》為題，結合AI應用，評估未來公共建設規劃，協助決策者快速掌握資訊並模擬實際情境，實踐智慧城市的永續管理。

雲林副縣長謝淑亞指出，競賽重點不在技術高低，而在於問題解決的思維，能否從在地脈絡出發，找出貼近民眾需求的應用模式，像是透過雲林幣提升觀光的跨域發想、平台找出地方活化有趣想法。將地理資訊技術視為簡化流程、減輕基層負擔的實用工具。